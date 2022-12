«Manifesto of a Serial Killer» startet an Neujahr

US-Fernsehen

Am Samstag darauf startet auch «Floribama Murders» bei Oxygen.

Oxygen True Crime, die Heimat hochwertiger True-Crime-Programme, beginnt den Januar mit einer fesselnden Darstellung, wie das Verschwinden von Paul Cosner mit den bahnbrechenden Ermittlungen gegen einen kalifornischen Serienmörder zusammenhängt, sowie mit einem Blick auf einige der ungeheuerlichsten und aufsehenerregendsten Morde in Florida und Alabama.hat am Sonntag, 1. Januar, um 19 Uhr Premiere undwird am Samstag, 7. Januar, um 21 Uhr ausgestrahlt.Als ein Dokumentarfilmer sich aufmacht, die Story eines der größten Serienmörderfälle in der Geschichte Kaliforniens zu erzählen, deckt er eine erschreckende Geschichte auf, die 1984 mit dem Verschwinden von Paul Cosner aus San Francisco beginnt. Bei der Suche nach Cosner stoßen die Ermittler auf die Hütte von Leonard Lake, in der sie neben vergrabenen menschlichen Überresten auch Lakes aufgezeichnetes Manifest finden. Als Lakes Komplize, Charles Ng, aus dem Land flieht, beginnt eine Fahndung und der Kampf um Gerechtigkeit., die Serienpremiere von Blumhouse Television, konzentriert sich auf die verborgenen Gefahren und einige der seltsamsten Mörder, die jemals in der Region an der Grenze zwischen Florida und Alabama, liebevoll "Floribama" genannt, ermittelt wurden. Die Serie untersucht bizarre Mordfälle, die nur an diesem einzigartigen Ort geschehen konnten. «Floribama» hat am Samstag, 7. Januar, um 21 Uhr ET/PT auf Oxygen True Crime Premiere.