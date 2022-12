Ein später Jahresrückblick

Quotenmeter.FM

René Günther und Fabian Riedner blicken auf das erste Halbjahr des Jahres 2022 zurück.

Jahresanfang bedeutet in der deutschen Medienlandschaft auch immer: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus». Vermutlich dachte Janina Youssefian, dass in Südafrika andere Regeln herrschen als im australischen Outback. Nachdem die Australier das RTL- und ITV-Camp aufsuchten, pilgerte das Kölner-Team in der Kruger-Nationalpark.Hier herrschte dicke Luft zwischen den zahlreichen Teilnehmern. Unter anderem zwischen Youssefian und Linda Nobat. Die Verantwortlichen der Produktion warfen die Streiterin raus, da sie Nobat rassistische Beschimpfungen an den Kopf schmiss. Im Gegensatz zu anderen skandalträchtigen Formaten wie «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» oder «Promis unter Palmen» wurde diese Aussage aber nicht alkoholisiert getätigt.Außerdem blicken René Günther und Fabian Riedner zurück auf die Screenforce Days, bei denen die Fernsehsender ihr Programm für die nächsten Wochen bekannt gaben. Warner Bros. Discovery startete völlig überraschend seinen Streamingdienst discovery+ in Deutschland und ProSieben kündigte mit der Sendung «Local Heroes» das Ende des Filmlabels «Blockbuster» am Sonntag an. Die Factual-TV-Show überlebte allerdings nur eine Folge.