Primetime-Check

Wie schlug sich «Wie Hitler das rosa Kaninchen stahl» im Ersten? Und punktete RTLzwei mit «Stirb langsam 4.0»?

Das Erste setzte am Sonntagabend auf den Caroline-Link-Film «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» ► , der 2,63 Millionen Zuschauer anlockte. Die Marktanteile beliefen sich auf 10,0 Prozent bei allen sowie 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss wiederholte manmit der Folge „Das goldene Ei“ aus dem Jahr 2016, der auf 2,26 Millionen Zuseher und 10,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen waren 4,9 Prozent mit von der Partie.Die zweistündige-Weihnachtsshow lockte 3,65 Millionen Zuschauer zum ZDF , die Fernsehstation sicherte sich 14,4 Prozent bei allen und 9,8 Prozent bei den jungen Menschen. Sat.1 fuhr mit2,92 Millionen Menschen ein, in der Zielgruppe standen 23,1 Prozent auf der Uhr.debütierte vor 2,43 Millionen Zusehern, der Sender RTL brachte es somit auf 7,7 Prozent bei den jungen Leuten.wollten 1,56 Millionen Menschen bei VOX sehen, die Fernsehstation sicherte sich 8,2 Prozent bei den Umworbenen. RTLZWEI setzte aufund erntete 1,00 Millionen Zuschauer und 5,0 Prozent. Kabel Eins vertraute aufund konnte sich über 0,78 Millionen freuen, der Zielgruppen-Wert lag bei 5,0 Prozent.Die zwei letzten Viertel des NFL-Spiels Green Bay Packers gegen die Miami Dolphins standen in der Primetime an. Zunächst sorgten 0,53 Millionen Zuschauer für 2,0 Prozent, 0,31 Millionen junge Menschen sicherten ProSieben 5,5 Prozent. Dann wurden erneut 0,53 Millionen Zuschauer gemessen, die für 2,0 Prozent standen. Die Fernsehstation fuhr 0,30 Millionen junge Zuschauer ein, das bedeutete 5,0 Prozent.