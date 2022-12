Welt zeigt Jahresrückblick mit Schwarzkopf und Mosel

TV-News

Auch Chefmoderatorin Tatjana Ohm kommt in der Sendung zu Wort, die am Freitag die wichtigsten Reporter-Beiträge des Jahres zeigt.

Am Freitagabend, 23. Dezember, lädt der Nachrichtensender Welt sein Publikum dazu ein, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und zeigt. Moderatorin Lena Mosel lässt ab 20:05 Uhr die relevantesten Themen der zurückliegenden zwölf Monate Revue passieren und stellt die wichtigsten Beiträge der Welt-Reporter vor. Im Studio ist auch Ukraine-Kriegsreporter Steffen Schwarzkopf, der über seine Eindrücke vom seit über 300 Tagen währenden Krieg in Osteuropa und seinen mehrmonatigen Einsatz vor Ort spricht.Einen Ausblick über die Situation in der Ukraine gibt Welt-Chefmoderatorin Tatjana Ohm, die über die Feiertage hinweg aus Lwiw berichten wird. In der Sendung wird außerdem ein Beitrag von Max Hermes von Ende Mai aus dem Donbass gezeigt. Über die Bildschirme flimmert zudem ein Bericht von Korrespondent Christoph Wanner aus dem russischen Kriegsgefangenenlager Jelenowka.Abseits des Krieges informierte Lili Hildebrandt die Zuschauer im Sommer über den Brand im Berliner Grunewald, Alina Quast im September über den Tod von Queen Elisabeth II., US-Korrespondent Michael Wüllenweber über die Midtearm-Wahlen in den USA und Steffen Schwarzkopf über die Weltmeisterschaft in Katar.