«Harry & Meghan: Becoming Royal» läuft bei discovery+

US-Fernsehen

Außerdem kündigte der Streamingdienst in den USA auch «Deadly Influencer» an.

discovery+, der Non-Fiction-Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, hat neue und exklusive Programme angekündigt, die im Januar zum Streamen zur Verfügung stehen werden. Diese Sendungen werden schon bald auch in Deutschland zu sehen sein. Am 5. Januar hat das SpecialPremiere, in dem die Regisseure Gédéon und Jules Naudet («9/11», «November 13: Attack on Paris», «The Presidents Gatekeepers») den 6. Januar 2021, als Anhänger des Ex-Präsidenten Donald Trump das Kapitol stürmten, aus der einzigartigen Perspektive der Helden, Ersthelfer und Überlebenden des Anschlags untersuchen.steht schon an Neujahr bereit. Die Liebesgeschichte von Prinz Harry und Meghan Markle geht weiter, während sie ihr erstes Ehejahr meistern. Die Grundwerte des Paares werden auf die Probe gestellt, während sie versuchen, das Gleichgewicht zwischen der royalen Tradition und ihren Überzeugungen zu finden.Ebenfalls zum Jahreswechsel istonline: Die achtzehnjährige Skylar Madison ist besessen davon, die Online-Karrieren ihrer Mitschüler als "Influencer" in den sozialen Medien zu managen und schreckt vor nichts zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehört auch Mord. Nachdem sie bereits mit dem Mord an dem beliebtesten Mädchen ihrer Schule davongekommen war, nimmt Skylar nun die Karriere der siebzehnjährigen Jessica Lake ins Visier, dem neuen Mädchen in der Klasse und einer aufstrebenden Mode-Videobloggerin.