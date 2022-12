«Das Traumschiff» segelt an die Spitze der Tagesrangliste

Quotennews

Der neue «Tatort» im Ersten konnte bei Weitem nicht mit dem Primetime-Programm im ZDF mithalten.



Anlässlich des zweiten Weihnachtsfeiertags zeigte das ZDF traditionell eine neue Ausgabe von. Dieses Jahr nahm Kapitän Parger unter dem Motto „Weihnachten auf See und den Malediven“ Kurs auf Coco Island. Dort lädt dieser seine engsten Mitarbeiter dazu ein, die Feiertage auf der Insel zu verbringen und sich von den Köstlichkeiten eines Küchenchefs verwöhnen zu lassen. Vor genau einem Jahr fanden sich 5,76 Millionen Fernsehende für eine neue Ausgabe vor dem Bildschirm ein, was starke 18,9 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Die 1,11 Millionen Jüngeren sicherten sich eine herausragende Quote von 14,3 Prozent.Die Sendung hielt sich mit 5,71 Millionen Zuschauern auf einem recht ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Damit überholte der Sender den «Tatort» und stellte sich an die Spitze der Tagesrangliste. Das Resultat war ein hoher Marktanteil von 19,7 Prozent. Erneut waren 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie, die diesmal für ausgezeichnete 16,0 Prozent Marktanteil sorgten.lag im Anschluss noch bei 3,83 Millionen Interessenten sowie guten 16,3 Prozent Marktanteil. Die 0,58 Millionen jüngeren Zusehenden landeten bei überzeugenden 10,0 Prozent.Ab 23.15 Uhr blickte die Dokuhinter die Kulissen bei den Dreharbeiten der beliebten Serie. 1,81 Millionen Neugierige verharrten weiterhin auf dem Sender. Dennoch konnte ein Rückgang auf akzeptable 10,9 Prozent Marktanteil nicht verhindert werden. Die 0,31 Millionen Jüngeren hielten sich hingegen bei soliden 7,0 Prozent. Zuvor hatte das ZDF ab 19.15 Uhr nochgesendet und damit 4,13 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugt. Dabei kamen hohe 17,5 Prozent Marktanteil zustande. Bei den 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine starke Sehbeteiligung von 12,4 Prozent ermittelt.