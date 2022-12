Tokio Spitzbuam besuchen Andy Borg

TV-News

Der Südwestrundfunk hat die Teilnehmer von «Schlager-Spaß» bekannt gegeben.

Am 1. Januar 2023 steppt bekanntlich nicht der Bär. Der Südwestrundfunk (SWR) wird dennoch die 50. Ausgabe vonausstrahlen, die erneut von Andy Borg präsentiert wird. An Neujahr um 20.15 Uhr ist die Sendung nicht nur im SWR zu sehen, sondern wird auch in der Mediathek gestreamt.Die von Andy Borg präsentierte Musik- und Unterhaltungssendung «Schlager-Spaß» gibt es seit Dezember 2018. Gäste der 50. Ausgabe sind unter anderem Patrick Lindner, Eric Philippi, Tokio Spitzbuam, Bonny Tones, Zellberg Buam, Landfunk Tirol, Tina Rainford und die Althistorische Narrenzunft Offenburg. Weitere neue Ausgaben sind für den Jahresverlauf geplant.Der Intendant des SWR , Kai Gniffke, sagt: „Andy Borg gelingt es mit dem Schlager-Spaß auf seine ganz unvergleichliche Art, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie zu unterhalten und musikalisch zu begeistern. Mit der Mischung aus zwei Stunden Musik und guter Laune ist der Schlager-Spaß eine der beliebtesten und erfolgreichsten Unterhaltungsendungen des SWR – die weit über den Südwesten hinaus gesehen und geschätzt wird.“ Und weiter: „Zu unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag gehören Nachrichten und Dokumentationen ebenso wie Unterhaltungs- und Musiksendungen. Den Menschen eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, ihnen eine Freude zu machen, das ist in diesen bewegten Zeiten wichtig wie verlässliche Information. Diesem Auftrag fühlt sich der SWR verpflichtet.“