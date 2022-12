«Glass Onion»: 82,1 Millionen Stunden gestreamt

International

Der neue Netflix-Spaß mit Daniel Craig war für den Streamingdienst ein voller Erfolg.

Wie erwartet, konnte sichan seinem Eröffnungswochenende auf dem Streamer die Spitzenposition in der wöchentlichen Filmrangliste von Netflix gesichert. Die Fortsetzung von Rian Johnsons Krimi «Knives Out» ► aus dem Jahr 2019 wurde im Zeitraum vom 19. bis 25. Dezember 82,1 Millionen Mal angeschaut, wobei der Film nur in den letzten drei Tagen verfügbar war. Nach Netflix' Schätzung, bei der die Sehstunden durch die 2,3-stündige Laufzeit des Films geteilt werden, bedeutet dies, dass 35 Millionen Haushalte zugeschaltet waren.Der Film kam nach einem begrenzten Kinostart am 23. November, also genau einen Monat vor seinem Streaming-Debüt, auf Netflix an. Die «Knives Out»-Franchise war eine große Investition für Netflix, das 2021 450 Millionen Dollar für die Rechte an zwei Fortsetzungen zahlte, plus weitere 40 Millionen Dollar für die Produktion von «Glass Onion», der ersten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Investition für das Unternehmen auszahlt.Mit 82,1 Millionen Zuschauerstunden liegt «Glass Onion» leicht hinter dem Eröffnungsfilm «The Unforgivable» von 2021 (85,9 Millionen), dem niedrigsten vergleichbaren Titel auf Netflix' Liste der beliebtesten Filme aller Zeiten.In den Netflix Top 10 für die Woche vom 19. bis 25. Dezember feierte auch die dritte Staffel von «Emily in Paris» mit 117,6 Millionen Sehstunden in den ersten fünf Tagen ihrer Verfügbarkeit ihr Debüt und erreichte damit Platz 2 der englischsprachigen TV-Charts. Die Dramödie mit Lily Collins in der Hauptrolle ist ein Schwergewicht für Netflix: Die vorherige Staffel hielt sich fünf Wochen lang in den Top 10 der Charts, doch Staffel 3 übertrifft sie bereits mit 10 Millionen mehr Sehstunden als Staffel 2 bei ihrem Start. Bemerkenswert ist auch, dass die erste Staffel von «Emily in Paris» diese Woche mit 11,5 Millionen Stunden auf Platz 10 landete, da die Fans die Serie zum ersten Mal sehen oder neu entdecken.