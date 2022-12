Zwölf Wochen über 1 Million Zuschauer

Quotennews

Mit der gestrigen Ausgabe konnte sich VOX über ganze zwölf Wochen «Das perfekte Dinner» mit mehr als eine Million Zuschauern freuen.

Jede Serie nimmt irgendwann ein Ende, doch bei VOX undist noch kein Ende in Sicht. Seit dem 04. Oktober 2022 läuft die Koch-Show im Vorprogramm der Primetime mit einer Reichweite von mehr als eine Million Zuschauern. Der Sprung auf diesen Wert war kein leichter, die Ausgabe am 03. Oktober holte noch "nur" 0,73 Millionen Zuschauer. Doch kurzum, lief es seit Anfang Oktober nie schlechter als am 05. Oktober, als 1,08 Millionen Zuschauer zuschauten. Die Zielgruppe hatte ihren "schlechtesten" Tab am 2. Dezember, als 0,24 Millionen Zuschauer die Quote auf 5,8 PRozent sinken ließen.Doch beeindruckt nicht nur die Serie an sich. Am 16. Dezember holte «Das perfekte Dinner» für VOX stolze 0,46 Millionen Werberelevante vor die Bildschirme, damals erreichte der Sender damit 10,0 Prozent am entsprechenden Markt. Der gesamte Bestwert zeigte sich am 26. Oktober als 1,45 Millionen Zuschauer und damit 6,2 Prozent des gesamten TV-Marktes zu VOX blickten. Nicht selten holt VOX mit der Koch-Show die besten Reichweiten des internen TV-Vergleichs, auch wenn dieses Detail nicht unbedingt rein positiv zu bewerten ist.Gestern war es jedenfalls wieder so weit. Sandra aus dem Westerwald kochte vor guten 1,14 Millionen Zuschauern, der Marktanteil überragt mit 4,7 Prozent nicht wirklich. Auch die Zielgruppe lässt kein Feuerwert zwischen den Jahren los, mit 0,28 Millionen Umworbenen waren 5,8 Prozent am Markt möglich. Dennoch war das 19 Uhr-Format damit im Gesamten die reichweitenstärkste Show beim Sender mit der roten Kugel.