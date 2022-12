Stephanie Stumph: Die Abwechslung macht's

Interview

Nach längerer Pause ist Stumph zusammen mit ihrem Vater im Fernsehen zu sehen. Das letzte Special von «Stubbe» holte über neun Millionen Zuschauer.

Viele Fahrräder, viel Essen und eine Tote.Ja absolut. Ich bin ja selbst die Streaming-Generation und sitze selten 20:15 Uhr vorm Fernseher. Umso mehr haben wir uns alle extrem über das Einschalten zur Sendezeit gefreut.Sich bekochen zu lassen vom Lieblingsitaliener, ohne seine vier Wände verlassen zu müssen ist für uns schon so normal geworden. Auch ich bestelle nicht selten was, wenn ich vom Dreh nach Hause komme und der Kühlschrank leer ist. Mittlerweile braucht man das Haus eigentlich gar nicht mehr verlassen, denn selbst Badreiniger und Haarspülung werden mittlerweile innerhalb weniger Minuten nach Hause geliefert. Ich glaube, diese Bequemlichkeit kann auch körperlich und sozial ungesund sein.Seit ich diese Folge gedreht habe, sehe ich gefühlt nur noch Fahrradkuriere, die bei Wind und Wetter Essen austragen. Ob das Trinkgeld, wenn man es vorab digital bezahlt, wirklich bei dem Fahrer 1 zu 1 ankommt, hab‘ ich noch nicht wirklich rausgefunden. Ich geh privat sowieso lieber ins Restaurant, als die Pizza zu bestellen.Wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht vor die Tür kann, mag das Sinn machen. Während Corona war es sicher praktisch, aber als festen Teils meines Einkaufserlebnisses würde ich es nicht machen. Wenn ich einen Kuchen backe und feststelle, dass ich kein Mehl hab‘, dann würd ich nicht auf die Idee kommen jemanden anradeln zu lassen. Da hab‘ ich dann halt einfach Pech gehabt.Ich finde in Stubbe wird meine Figur etwas erdiger, feiner erzählt, wohingegen „Annabelle Lorenz“ im „Alten“ etwas mehr Humor zeigen darf. Beides macht mir sehr viel Spaß. Die Abwechslung macht's.Erstgenanntes geht 2023 weiter. Da freu ich mich schon riesig drauf. Ich hab «Kaum zu glauben» in den Babypause schon sehr vermisst. «Riverboat» war eine tolle Erfahrung aus der ich viel gelernt und mitgenommen habe. Die Sendung «Privatkonzert» war für mich etwas ganz Besonderes. So viel Musik, national und international hat eine Menge Spaß gemacht.Das geht momentan noch ganz gut. Aber es ist nicht unanstrengend.Ja viel. Ich hab‘ mich schon immer sehr für Medizin interessiert. Herrlich jemanden zu haben, der einem viele Fragen beantworten kann. Mit einem Arzt im Haus fühlt man sich auch gleich viel sicherer. 😀Weihnachten werde ich bei meiner Familie in Dresden verbringen. Mit dem Kartoffelsalat meiner Mutter und hoffentlich auch etwas Schlaf.