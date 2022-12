«Avatar 2» setzte 435 Millionen international um

Einspielergebnisse

Allein in den Vereinigten Staaten von Amerika spülte der Film 134 Millionen US-Dollar ein.

spielte am Wochenende 134 Millionen Dollar in Nordamerika und 435 Millionen Dollar weltweit ein – ein solider Start, auch wenn er hinter den Erwartungen zurückblieb. Es ist das drittgrößte globale Eröffnungswochenende seit der Pandemie, nach «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (442 Millionen Dollar weltweit) und «Spider-Man: No Way Home» (600 Millionen Dollar weltweit). Doch nur einer dieser Filme, das Spidey-Abenteuer, schaffte es, mit weltweit 1,9 Milliarden Dollar die Milliardenmarke zu erreichen. Trotz seines überragenden Debüts und seines beeindruckenden Erfolgs an den Kinokassen konnte «No Way Home» die schwer zu fassende Zwei-Milliarden-Dollar-Marke nicht erreichen. Und nur zwei weitere Filme in COVID-Zeiten, «Top Gun: Maverick» und «Jurassic World Dominion», hatten genug Durchhaltevermögen, um die Milliarden-Dollar-Marke zu erreichen."James Cameron legt die Messlatte für sich selbst so hoch", sagt Paul Dergarabedian, ein leitender Comscore-Analyst, der glaubt, dass sich Hollywood zu sehr an Eröffnungswochenenden in Marvel-Größe gewöhnt hat. Im Gegensatz zu diesen Superhelden-Abenteuern, die oft stark starten (normalerweise mit 180 bis 200 Millionen Dollar) und am zweiten Wochenende stark einbrechen, gibt es bei «Avatar» keine Spoiler-Warnungen, die einen möglichst baldigen Kinobesuch verlangen. Ja, Branchenexperten hatten erwartet, dass «The Way of Water» zu Beginn mehr einspielen würde. Aber Dergarabedian sagt, dass die Konzentration auf das heimische Debüt des Films "den Sinn von Camerons gesamter Karriere verfehlt. Für ihn ging es nie um das Eröffnungswochenende".Camerons größte Filme, «Avatar» und «Titanic», begannen langsamer an den Kinokassen und bauten im Laufe der Zeit ein großes Publikum auf. Der erste «Avatar» spielte vor mehr als einem Jahrzehnt anständige, aber kaum beeindruckende 77 Millionen Dollar am Eröffnungswochenende an den Kinokassen ein.