James Gunn hält an seinen Plänen fest

Kino-News

Der Aufschrei der Community wurde im Vorfeld fest eingeplant.

Nur wenige Tage nachdem James Gunn bekannt gegeben hat, dass Henry Cavill in seinem Plan für die Zukunft des DC-Universums nicht als Superman zurückkehren wird, hat er sich zu den "wütenden und unfreundlichen" Reaktionen auf die Neubesetzung geäußert."Wir waren uns bewusst, dass es eine Zeit der Turbulenzen geben würde, als wir diesen Job annahmen, und wir wussten, dass wir manchmal schwierige und nicht so offensichtliche Entscheidungen treffen mussten, vor allem im Gefolge der fragwürdigen Natur dessen, was vor uns kam", schrieb Gunn am Montag im Namen von DC-Studios-Co-CEO Peter Safran und ihm selbst.Gunn erwähnte Cavill oder Superman nicht namentlich, aber viele DC-Fans waren letzte Woche bestürzt, als der Filmemacher ankündigte, dass er einen neuen Superman-Film schreiben würde, der sich auf die frühen Tage des Helden konzentrieren würde – und somit Cavill nicht zurückbringen würde. Die Nachricht schmerzte besonders einige Fans, die auf Cavills Rückkehr gehofft hatten, nachdem er in der Post-Credits-Szene von «Black Adam» aufgetaucht war und im Herbst in den sozialen Medien verkündet hatte, dass er offiziell als Superman zurück sei.