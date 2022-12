«Bares für Rares» läuft weiter stark

Quotennews

Im Vorfeld kehrten «Die Rosenheim-Cops» mit neuen Folgen zurück.

In den vergangenen Wochen machte die VorabendseriePause, denn das ZDF wollte seinen Hit nicht gegen König Fußball verschießen. Seit Dienstag gibt es um 19.25 Uhr wieder neue Geschichte. In der Episode „Ein Date für Stadler“ stand natürlich Dieter Fischer im Mittelpunkt. Die Produktion von Laura Thies sahen lediglich 3,90 Millionen Zuschauer, das Drehbuch von Claudia Leins steuerte 15,3 Prozent Marktanteil hinzu. Beim jungen Publikum erreichte die Sendung mit dem Gaststar Roland Schreglmann 0,22 Millionen Zuseher und miese 4,3 Prozent. Scheinbar wussten viele Zuseher nicht, dass eine neue Folge anstand.Beim Weihnachts-Special von, das auf Schloss Ehrenhoven produziert wurde, war Horst Lichter wieder mit zahlreichen Menschen unterwegs. Als prominente Verkäuferin angelte man sich Ireen Sheer, die in diesem Jahr ein bestimmtes Objekt verkaufen wollten. Dies und alle anderen Aktionen erreichten 4,29 Millionen Fernsehzuschauer und führten zu 15,3 Prozent Marktanteil. 0,46 Millionen junge Menschen waren dafür verantwortlich, dass 7,3 Marktanteil gemessen wurden.Daserreichte 3,35 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 13,4 Prozent. Beim jungen Publikum standen 0,40 Millionen auf der Uhr, das Zweite freute sich über 7,2 Prozent. Mitversammelten Max Uthoff und Claus von Wagner 1,61 Millionen Menschen noch vor den Fernsehschirmen, die für furchtbare 8,2 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,24 Millionen ein, 5,6 Prozent war die Folge.