DMAX gibt Vorgeschmack aufs Programm 2023

TV-News

An Silvester programmiert der Männersender zahlreiche Erstausstrahlungen und gibt damit Einblicke in Formate, die erst im kommenden Jahr starten sollen.

DMAX hat sich einen besonderen Service für seine Zuschauer für den letzten Tag des Jahres ausgedacht. Am 31. Dezember zeigt der Männersender ab 14:15 Uhr neue Folgen von insgesamt acht Formaten, die teilweise sogar komplett neu sind und erst im Laufe des kommenden Jahres ihre regelmäßige Ausstrahlung erhalten. Neben neuen Staffeln von «Der Germinator», «112: Feuerwehr im Einsatz» und «Der Camping Clan» gibt es auch Previews von fünf neuen Formaten.Um 14:15 Uhr steht die Premiere vonauf dem Plan. Die neue Serie soll im neuen Jahr ab dem 13. Februar immer montags um 21:15 Uhr on air gehen. Im Mittelpunkt der Sendung steht Max Cornelius und dessen Carshop in Ostfriesland, in dem er Autos restauriert und für den kleinen Geldbeutel verkauft. Um 15:15 Uhr debütiert dann, was im Frühjahr 2023 regelmäßig auf Sendung gehen soll. Darin wird Familie Schiffer porträtiert, die an der A3 zwischen Köln und Frankfurt den Autohof Bad Honnef-Linz betreibt. Aber jetzt stehen an der Fernstraße Veränderungen an. Der „Truck Stop“ wird von einem Pächter übernommen, denn die Grundstückseigentümer wollen expandieren.Ebenfalls im Frühjahr ist er Start vongeplant, das Publikum erhält an Silvester ab 16:15 Uhr erste Einblicke in die Sendung. DMAX verspricht darin „spannende Einblicke in die Lebensmittelproduktion unseres Landes und zeigt die beeindruckende Technik und Logistik hinter den landwirtschaftlichen Betrieben“. Um 17:15 Uhr startet dann die drittel-Staffel, die im Frühjahr fortgesetzt wird. Im Anschluss daran gibt es auch neues von. Die vierte Staffel wird ab dem 31. Januar immer dienstags um 21:15 Uhr auf DMAX ausgestrahlt.Auf dem nordamerikanischen Kontinent wird auch die Geschichte der Feuerwehrleute der der „Medicine Hat Fire Brigade“ erzählt.heißt die neue Serie, die im Frühjahr anlaufen soll und am 31. Dezember um 19:15 Uhr debütiert. Mittelpunkt steht René Grigat, ein ehemaliger Berufssoldat, der seine kanadische Frau in Deutschland kennengelernt hat und mit ihr 2012 nach Nordamerika ausgewandert ist. Seit neun Jahren ist er jetzt Teil des Feuerwehr-Teams. Die Serie zeigt den Berufsalltag der Lebensretter und begleitet sie bei ihren Einsätzen. Ähnlich gelagert ist seit Jahren auch. Die Sendung geht bereits in ihre siebte Staffel, die um 20:15 Uhr Premiere feiert und im Frühjahr weitergeführt werden soll. Den Abschluss des Preview-Tages bildet um 21:15 Uhr die neue Serie, die ab dem 23. Februar jeden Donnerstag den Sendeplatz um 22:15 Uhr füllen soll. Das Format schildert den Alltag in den Schock-, Isolations- und Behandlungsräumen in deutschen Krankenhäusern am Wochenende.