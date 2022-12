«One Day»: Joely Richardson steigt in die Verfilmung ein

US-Fernsehen

Hinter dem Netflix-Drama steht David Nicholls. Am Set ist auch «White Lotus»-Star Leo Woodall.

Joely Richardson wird in der Netflix-Drama-Adaption des Bestsellersvon David Nicholls mitspielen. Sie spielt zusammen mit Ambika Mod («The is Going to Hurt»), Leo Woodall («The White Lotus») und «Poldark»-Star Eleanor Tomlinson in der Serie. Die Rolle von Richardson wurde noch nicht bekannt gegeben.Mod und Woodall spielen die Hauptfiguren Emma und Dexter, deren Beziehung über ein ganzes Leben hinweg verfolgt wird – erzählt in jährlichen Fortsetzungen am selben Tag – nachdem sie sich beim Universitätsabschluss kennengelernt haben. Tomlinson spielt Sylvie, die ebenfalls eine Beziehung mit Dexter hat.Nicole Taylor («The Nest») schreibt das Drehbuch zusammen mit Anna Jordan, Vinay Patel und Bijan Sheibani. Die Serie, die von Drama Republic («Doctor Foster») zusammen mit Universal International Studios und Focus Features produziert wird, befindet sich bereits in Großbritannien in Produktion.