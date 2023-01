Blockbuster-Battle

Ein neues Jahr hat begonnen und im Fernsehen feiert man das Gestern – wortwörtlich! Gegen den modernen Beatles-Film treten aber tatsächlich Filme vergangener Tage an.

(RTL, 20:15 Uhr)Auf der ganzen Welt fällt für 12 Sekunden der Strom aus. Danach kann nich niemand mehr an die Beatles erinnern - nur der erfolglose britische Musiker Jack Malik, der gerade von einem Bus angefahren wurde! Auch wenn die Lieder zunächst niemanden vom Hocker reißen, hat Jack mit den alten Songs immer mehr Erfolg und darf sogar als Vorband von Superstar Ed Sheeran auftreten. Doch der wachsende Ruhm hat auch Schattenseiten. Zum Kinostart war unsere Kino-Kritik wenig überzeugt von dem Stoff und titelte : „Die Grundidee von «Yesterday» ist originell, doch in der Umsetzung ist diese Romantikkomödie banal.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Prinz Akeem aus Zamunda steht kurz vor seinem 21. Geburtstag. Zeit zu heiraten, glauben seine Eltern und haben die passende Braut parat. Doch Akeem hat andere Pläne: Er mag die Auserwählte nicht, und das Leben im goldenen Käfig hat er auch satt. Also reist er nach New York, um dort die Frau seines Lebens zu finden.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 7(arte, 20:15 Uhr)An einem Wintermorgen machen die Teenager-Freundinnen Judith und Grace einen Ausritt mit ihren Pferden. Auf einem vereisten Weg kommt Judiths Pferd ins Rutschen und reißt Grace und ihr Pferd Pilgrim mit sich in den Abgrund auf eine Straße. Ein herannahender Lastwagen kann nicht mehr bremsen. Judith und ihr Pferd sind sofort tot, Grace und Pilgrim überleben schwer verletzt. Grace wird ein Teil ihres Beins amputiert und auch Pilgrim ist so schwer verletzt, dass der Tierarzt dazu rät, ihn einschläfern zu lassen. Doch Graces Mutter Annie weiß, wie sehr ihre Tochter an dem Tier hängt und dass sie die Geschehnisse nur gemeinsam mit ihrem Pferd verarbeiten kann. Grace ist nach dem Unfall traumatisiert. Pilgrim lässt sich nicht mehr anfassen, ist unkontrollierbar. Doch Annie gibt nicht auf. Sie macht einen Spezialisten im Heilen von verhaltensauffälligen Pferden ausfindig. Tom Booker, der Pferdeflüsterer, ist zunächst skeptisch; der Fall scheint aussichtslos. Schließlich willigt er ein, sich Pilgrim anzusehen, aber nur, wenn sie nach Montana zu ihm auf die Ranch kommen. Annie, Grace und Pilgrim machen sich auf die lange Reise, und als Tom Grace und Pilgrim kennenlernt, ist er bereit, einen Versuch zu wagen - unter der Voraussetzung, dass Grace ihn unterstützt. Mit seinen unkonventionellen Methoden schafft es Tom, dass Pilgrim nach und nach wieder Vertrauen zu den Menschen fasst. Und auch Grace bringt er dazu, wieder Mut zu fassen. Währenddessen entwickeln Annie und Tom füreinander Gefühle. Ein bewegendes Liebesdrama für die ganze Familie und insbesondere Pferdenarren.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7