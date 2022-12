«Velma» startet im Januar

US-Fernsehen

Im Januar geht die neuartige Version der «Scooby-Doo»-Serie los.

HBO Max hat den 12. Januar 2023 als Starttermin für Mindy Kalings Zeichentrickseriefestgelegt, ein Spin-off der beliebten, aber familienfreundlichen «Scooby-Doo»-Serie. In der offiziellen Ankündigung heißt es: "Diese originelle und humorvolle Geschichte enthüllt die komplexe und farbenfrohe Vergangenheit einer der beliebtesten Krimileserinnen Amerikas."In dieser modernen, erwachsenengerechten Version der klassischen «Scooby-Doo»-Franchise folgt die Serie der Entstehungsgeschichte von Velma Dinkley (Kaling), dem Superhirn der Mystery Inc.-Bande. Nachdem eine Leiche in ihrer High School gefunden wird, tut sich Velma mit Daphne (Constance Wu), Shaggy (Sam Richardson) und Fred (Glenn Howerton) zusammen, um den Mord aufzuklären.Bereits im Oktober verrieten Kaling und Showrunner Charlie Grandy auf der New York Comic Con, dass Scooby-Doo selbst nicht in der Serie auftauchen wird. Kaling wird in der Serie auch mehrere Mitglieder der Mystery Inc. neu interpretieren, darunter Velma mit südasiatischer Abstammung.