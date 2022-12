Dwayne Johnson äußert sich über «Black Adam»

Kino-News

Der neue Spielfilm war nicht das jüngste Kapitel von James Gunn, könnte aber ein Teil der neuen Filmwelt werden.

Totgesagte leben länger: Dwayne Johnson sagt, dass nach einem Gespräch mit DC-Studios-Co-Chef James Gunn, Johnsons DC-Anti-Held"nicht in seinem ersten Kapitel der Geschichte sein wird." Johnson fügte jedoch eine Erklärung in den sozialen Medien hinzu, dass DC und seine Produktionsfirma Seven Bucks "sich darauf geeinigt haben, weiterhin die wertvollsten Möglichkeiten zu erkunden, wie Black Adam in zukünftigen Kapiteln des DC-Multiversums eingesetzt werden kann."Daraufhin twitterte Gunn: "Ich liebe The Rock und bin immer gespannt, was er und Seven Bucks als nächstes tun. Ich kann es kaum erwarten, bald zusammenzuarbeiten." Die Ankündigung ist die jüngste in einer Reihe von Schlagzeilen, die auf Gunns Ernennung zum Leiter der DC Studios zusammen mit dem Produzenten Peter Safran folgten, da die beiden Männer die Zukunft der auf DC-Charakteren basierenden Filme, Fernsehsendungen und Spiele von Warner Bros. neugestalten sollen.Gunn und Safran haben das DC-Universum systematisch aus der Reihe der Figuren herausgelöst, die in den letzten zehn Jahren etabliert wurden, angefangen mit Gal Gadots «Wonder Woman» und Henry Cavills «Superman» – zwei Schauspielern, die diese Rollen in mehreren Filmen gespielt haben.