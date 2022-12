«Avatar: The Way Of Water» überschwemmt Kinokassen

Einspielergebnisse

In Großbritannien ist die Fortsetzung von 20th Century ein großer Hit.

Disneys und 20th Centuryshat an seinem Eröffnungswochenende an den Kinokassen Großbritanniens und Irlands eine Flutwelle ausgelöst und fast alles weggespült, was sich ihm in den Weg stellte. James Camerons mit Spannung erwartete Rückkehr nach Pandora landete mit gigantischen 11,1 Millionen Pfund (rund 12,7 Millionen Dollar) auf Platz 1, wie aus den Zahlen von Comscore hervorgeht. Das Einspielergebnis des Films liegt 68 Prozent über dem Drei-Tage-Ergebnis von «Avatar» aus dem Jahr 2009, der in diesem Gebiet ein Gesamteinspielergebnis von 96,7 Mio. Pfund erzielte.Sony/TriStar Pictures' «Matilda the Musical», der drei Wochenenden lang an der Spitze der Kinokassen stand, fiel an seinem vierten Wochenende mit 1,3 Millionen Pfund auf den zweiten Platz zurück und spielte insgesamt 12,7 Millionen Pfund ein.An seinem sechsten Wochenende spielte Disneys «Black Panther: Wakanda Forever» mit 377.824 Pfund und insgesamt 35,5 Millionen Pfund an dritter Stelle. An vierter Stelle steht Universals «Violent Night», der an seinem dritten Wochenende 352.281 Pfund einnahm und nun insgesamt 2,6 Millionen Pfund vorweisen kann.