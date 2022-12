«The Big 4» mausert sich zum Erfolg

International

Der Film aus Indonesien gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Werken, die nicht in englischer Sprache erschienen sind.

Die indonesische Action-Komödieist der zweitmeistgesehene nicht-englischsprachige Film der vergangenen Woche, wie neue Netflix-Daten zeigen. Unter der Regie von Timo Tjahjanto erzählt der Streifen die Geschichte einer strenggläubigen Detektivin, die den Tod ihres Vaters untersucht und einem Hinweis auf eine abgelegene tropische Insel folgt, um dort seine wahre Identität als Anführer einer Gruppe von Attentätern herauszufinden. Nun wird sie von seinen Feinden gejagt und muss sich mit den Ganoven zusammentun, die ihr Vater ausgebildet hat – vier pensionierte, vom Glück verlassene Auftragskiller, die unbedingt wieder ins Spiel kommen wollen.In der Woche vom 12. bis 18. Dezember rangierte der Film mit 16,4 Millionen angesehenen Stunden auf Platz zwei der globalen Liste der nicht-englischsprachigen Filme des Streamers. Der Spitzenreiter im gleichen Zeitraum war «God's Crooked Lines», der auf dem Filmfestival von San Sebastian debütierte und in seinem Heimatland Spanien eine begrenzte Kinokarriere hatte.Anfang dieser Woche belegte der Film in den USA den fünften Platz. «The Big 4» wurde außerdem in 53 Ländern in die Top-10-Länderlisten von Netflix aufgenommen, darunter auch in Indonesien, wo er den ersten Platz einnimmt. In Ländern wie Argentinien, Mexiko, Finnland, Spanien und Griechenland war der Film in den Top Ten vertreten. In Asien rangierte er auf den Philippinen, in Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam unter den Top Ten.