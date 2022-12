16,8 Millionen Amerikaner schauen WM-Finale

US-Fernsehen

Der Männersport erreichte die höchste Reichweite aller Zeiten. Auch Telemundo und Peacock waren mit dem Spiel erfolgreich.

Der Sieg Argentiniens im Finale der Fußballweltmeisterschaft 2022 am Sonntag war auch ein epischer Erfolg für den Sender Fox, der mit 16,8 Millionen Zuschauern die höchste Einschaltquote aller Zeiten für das FIFA-Event auf dem US-Network verzeichnete. Damit übertraf der Sender laut Nielsen-Daten den bisherigen Rekordhalter, das Finale zwischen Italien und Brasilien im Jahr 1994 mit 14,5 Millionen Zuschauern.Es war auch die meistgesehene Übertragung einer Fußballweltmeisterschaft der Männer in der Geschichte des Senders Fox. Die bereits beeindruckende Zahl von 15,5 Millionen Zuschauern, die das Spiel USA gegen England in der Gruppenphase der diesjährigen FIFA-Weltmeisterschaft verfolgten, wurde noch übertroffen.Auf der Streaming-Seite verzeichnete der Sieg Argentiniens gegen Frankreich, angeführt von Starspieler Lionel Messi, eine Steigerung von 158 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Finale Frankreich-Kroatien bei der WM 2018. Laut Fox lag die durchschnittliche Zuschauerzahl pro Minute (AMA) auf den Streaming-Plattformen von Fox Sports bei 1,3 Millionen, verglichen mit 496.081 AMA im Jahr 2018.Laut NBCUniversal erreichten Telemundo und Peacock für das Endspiel zusammen neun Millionen Zuschauer, was einem Anstieg von 65 Prozent gegenüber den 5,5 Millionen Zuschauern des Endspiels Frankreich-Kroatien im Jahr 2018 entspricht. Damit war es für Telemundo sowohl das meistgesehene als auch das meistgestreamte Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2022.