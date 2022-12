CBS streicht Upfront-Event

US-Fernsehen

Der Mutterkonzern des Senders, Paramount Global, plant für 2023 um.

Paramount Global wird während der Upfront-Saison des Fernsehens nicht in der New Yorker Carnegie Hall auftreten, was ein Zeichen für die vielen Veränderungen ist, die in der Art und Weise stattfinden, wie traditionelle Medienunternehmen mit der Madison Avenue über die Abstimmung von Werbung und Inhalten sprechen.Paramount, Eigentümer von unter anderem CBS, Nickelodeon und Paramount+, "wird im April anstelle unserer traditionellen Präsenz in der Carnegie Hall eine Reihe von hochkarätigen, intimen Treffen für jeden unserer wichtigsten Agenturpartner und deren Kunden veranstalten", so John Halley, der neue Präsident des US-Werbevertriebs des Unternehmens, in einer Erklärung. "Wir glauben, dass sich dieses erweiterte Format als effektiver erweisen wird, um unsere bevorstehenden Upfront-Gespräche zu erleichtern".Die frühere CBS Corp., die jetzt zu Paramount gehört, nutzt den Mittwoch seit Jahren, um eine große Show für Werbekunden zu veranstalten. Der Mittwoch ist seit langem ein Symbol für die Stärke des Fernsehgeschäfts, und CBS hat sich jahrelang auf Gäste wie The Who und Stephen Colbert verlassen, um bei den Werbekunden Eindruck zu schinden.