Deutschlandfunk Kultur bietet werktags um 06.20 Uhr eine Geschichte von der katholischen oder evangelischen Kirche an.

Beim Wort zum Tage handelt es sich um kurze Podcast der Religionsgemeinschaft. Der Deutschlandfunk Kultur bietet den Podcast von Montag bis Samstag um 6:23 Uhr und an Sonn- und Feiertagen um 06:55 Uhr unter dem Motto «Das Wort zum Tage» an. Die Startzeiten können durchaus etwas variieren. Teils geht es schon um 6:20 Uhr los.Auf der Seite des Deutschlandfunk Kultur sowie in der ARD Audiothek befindet sich das aktuelle «Wort zum Tage» sowie die vergangenen Podcasts. Diese stehen längere Zeit zur freien Verfügung. Am 14. Dezember 2022 sprach die evangelische Pfarrerin Julia Kopp knapp drei Minuten zu dem Thema "Ans Dunkel gewöhnen". Am 11. Dezember des gleichen Jahres referierte Rainer Gerhardt fast zweieinhalb Minuten zur Johannischen Kirche. Der Tag beginnt sozusagen mit inspirativen Themen zum Glauben und zu den Kontemplationen. Der Podcast «Wort zum Tag» ist überkonfessionell und bietet den Hörern einen Querschnitt an kurzen Predigten, Andachten sowie Gedanken zur Einkehr. Podcasts unter dem Motto "Reinigend" oder "Herzerwärmend" läuten den Tag mit unterschiedlichen Thematiken sowie Gedanken ein. Dabei begrenzen sich die Podcasts stets auf wenige Minuten.Der kostenpflichtige Musikstreamingdienst Spotify bietet zudem das «Wort zum Tag» an. Die Zuhörer können sich zu ihrem sonstigen Programm an Musik und Podcasts täglich das Wort zum Tag anhören. Die unterschiedlichen Längen werden von den täglichen Rednern und ihren Themen bestimmt. Durchaus können über sechs Minuten Sprechzeit mit dabei sein. Wie lange ein Podcast längstens sein darf, ist jedoch nicht bekannt. Das Wort zum Tag soll als alltagstaugliche Version von Texten aus der Bibel verstanden werden. Die Gedanken der Sprecher sollen einen Anstoß geben, den Tag von entsprechenden Gedanken begleitet zu wissen. Ob morgens im Badezimmer angehört, am Frühstückstisch oder während der Autofahrt zum Betrieb, die Kirche bzw. deren Geistesführer gehen moderne Wege, um ihre Gedanken in die Welt hinauszutragen.