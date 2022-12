3 Quotengeheimnisse

«Late Night Berlin» stürzt ab, das «Frühstücksfernsehen» läuft am Sonntag eher zäh.

Die Musikerin war eigentlich als Coachin von «The Voice of Germany» zu sehen, die Sendung wird von Bildergarten Entertainment produziert. Obwohl Sarah Connor in den Werbetrailern von ProSieben trällert, ging ihr Weihnachts-Konzert nun an die blaue Eins. Die 90-minütige Konzert-Show, ebenfalls von Bildergarten produziert, erreichte am Samstag zwischen 23.40 und 00.10 Uhr nur 0,60 Millionen Zuschauer und fuhr 5,8 Prozent Marktanteil ein. Mit 70.000 jungen Zusehern sicherte man sich schlechte 2,5 Prozent Marktanteil.Unter der Woche läuft die werktägliche Morningshow von Sat.1 wie geschnitten Brot. Am Wochenende hat man die Sendung zwar aus Erfolgsgründen verlängert, aber die Sendung verbuchte zuletzt zwischen 09.00 und 10.55 Uhr auch nur 0,39 Millionen Zuschauer und fuhr 4,8 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen waren 90.000 Zuseher dabei, das bedeutete maue 4,9 Prozent.Die großen Musik-Specials der Unterhaltungsshow der Florida TV laufen meist semi-gut. Auch in diesem Jahr stand zwar Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Crew auf der Bühne, aber das musikalische Special mit den Arctic Monkeys verlief sehr schleppend. 0,20 Millionen Zuschauer schalteten ab 22.25 Uhr ein, das bedeutete 1,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren noch 90.000 Menschen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei zweieinhalb Prozent.