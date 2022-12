Ex-CNN-Chef soll Mediahouse aufbauen

Köpfe

Nach seinem Weggang haben ihm Risiko-Kapitalanleger viel Geld vertraut.

Jeff Zucker will nach seinem Weggang von CNN wieder in das Mediengeschäft einsteigen. Der erfahrene Medienmanager, der sowohl CEO von NBCUniversal als auch Präsident des Nachrichtensenders war, der jetzt zu Warner Bros. Discovery gehört, wird RedBird IMI leiten, ein Joint-Venture-Investmentvehikel, das sich auf den Erwerb von und Investitionen in große Medien-, Unterhaltungs- und Sportinhalte konzentriert. RedBird IMI, das Investitionen von RedBird Capital Partners und International Media Investments umfasst, startet mit einem Anfangskapital von einer Milliarde US-Dollar."Ich habe 35 Jahre damit verbracht, Medienunternehmen an der Schnittstelle von Nachrichten, Sport und Unterhaltung zu führen, neue Marken zu schaffen und alte wiederzubeleben", sagte Zucker in einer vorbereiteten Erklärung. "Diese Erfahrung hat mir eine unvergleichliche Perspektive für diese einzigartige Zeit in den Medien gegeben, und die Kombination des Kapitals und der strategischen Disziplin von RedBird und IMI, zusammen mit meiner operativen Erfahrung, wird diesem Joint Venture einen einzigartigen Vorteil in der aktuellen Medienlandschaft verschaffen."Zucker ist zumindest in der Medienbranche ein unbeschriebenes Blatt, seit er CNN im Februar abrupt verließ, nachdem er eine einvernehmliche Beziehung mit Allison Gollust, CNNs Chief Marketing Officer, aufgedeckt hatte, die gegenüber WarnerMedia nicht bestätigt worden war. Während seiner Zeit bei CNN gewann der Sender neue Zugkraft und Gewinne, indem er seine schlichte Nachrichtenverbreitung zugunsten eines schillernden Produkts auflöste, das Platz für meinungsstarke Moderatoren und Dokumentarfilme bot. Warner Bros. Discovery hat diese beiden Elemente des Unternehmens seit der Übernahme des Betriebs zurückgefahren.RedBird und IMI sind für einige ihrer Sport- und Medieninvestitionen bekannt. RedBird besitzt einen Teil der Fenway Sports Group und SpringHill Co. Erstere ist Eigentümerin der Boston Red Sox und des FC Liverpool, während letztere im Besitz von LeBron James ist. RedBird hält auch eine Beteiligung an Skydance Media. IMI betreibt eine Gruppe von Medienunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hält eine Beteiligung an Euronews.