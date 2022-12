Studio Ghibli plant neuen Miyazaki-Hayao-Film

Kino-News

Im Sommer 2023 könnte der Spielfilm «How Do You Live» das Licht der Welt erblicken.

Studio Ghibli hat sein neuestes Projekt des legendären Filmemachers Miyazaki Hayao mit dem Titelangekündigt. Der abendfüllende Film soll am 14. Juli nächsten Jahres in die japanischen Kinos kommen. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben, obwohl Studio Ghibli eine Skizze eines vogelähnlichen Wesens veröffentlicht hat, um die Nachricht zu begleiten.Der Film soll auf dem gleichnamigen Jugendbuch von Genzaburo Yoshino aus dem Jahr 1937 basieren, das die Geschichte eines 15-jährigen Jungen erzählt, der mit Hilfe seines Onkels, der ihm aus einem Tagebuch Ratschläge gibt, auf eine Reise geht, um spirituelles Wachstum, Armut und den Sinn des Lebens zu entdecken.Oscar-Preisträger Miyazaki bezeichnete «How Do You Live» schon lange als eines seiner Lieblingsbücher und kündigte 2017 an, dass er es für die Leinwand adaptieren wolle. Eine englische Übersetzung des Buches wurde erstmals 2021 mit einer Einführung von Neil Gaiman veröffentlicht.