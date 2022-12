«Avatar: The Way of Water» startet mit 175 Millionen US-Dollar

Einspielergebnisse

Durch die internationalen Ticket-Verkäufe könnte der Film mit mindestens 400 Millionen US-Dollar Umsatz am Startwochenende starten.

Die Prognosen für das Eröffnungswochenende deuten darauf hin, dass Jake Sully und Co. trotz aller Widrigkeiten im Bewusstsein der Öffentlichkeit geblieben sind. Der Filmwird voraussichtlich zwischen 150 und 175 Millionen Dollar einspielen – ein überragender Start für einen Spielfilm, in dem es nicht um Superhelden geht. Als Fortsetzung des umsatzstärksten Films der Geschichte hat «Avatar 2» jedoch ziemlich hohe Erwartungen zu erfüllen.Der erste «Avatar» startete 2009 mit 77 Millionen Dollar, ein solider, aber kaum rekordverdächtiger Start. Doch der Film hatte ein beispielloses Durchhaltevermögen, hielt sich sieben Wochen in Folge auf Platz 1 und spielte schließlich 760 Millionen Dollar in Nordamerika ein. Auch die Fortsetzung wird auf Wiederholungen und lange Laufzeiten an den Kinokassen angewiesen sein, auch wenn die beängstigende Laufzeit (3 Stunden und 12 Minuten) für die Zuschauer einschüchternd wirken könnte. Zum Glück für «The Way of Water» (aber vielleicht auch zum Pech für die angeschlagenen Kinobesitzer) gibt es für den Rest des Jahres nicht viel Konkurrenz.Auf internationaler Ebene könnte «Avatar 2» am Wochenende mindestens 250 bis 350 Millionen Dollar einspielen, was ein weltweites Einspielergebnis von 400 bis 500 Millionen Dollar bedeuten würde. In China, wo sich die Kinos in einer Krise befinden, wird sich zeigen, ob die Ticketverkäufe die halbe Milliarde Dollar-Marke erreichen werden.