«Spider-Man» entthront «The Flash»

Einspielergebnisse

An den britischen Kinokassen waren die Umsätze zuletzt recht mau.

Sonyshat sich an den Kinokassen in Großbritannien und Irland wieder auf die Pole Position geschwungen und dabei «The Flash» von Warner Bros. entthront. An seinem vierten Wochenende spielte der animierte Spinnenmann nach Angaben von Comscore 1,99 Millionen Pfund (2,5 Millionen Dollar) ein und erreichte insgesamt 23,4 Millionen Pfund. An seinem zweiten Wochenende verbuchte1,3 Millionen Pfund und erreichte damit insgesamt 6,7 Millionen Pfund.Sonyslandete mit 1,18 Millionen Pfund auf dem dritten Platz, während Universalsmit 1,17 Millionen Pfund knapp dahinter auf dem vierten Platz debütierte. Den Abschluss der Top5 bildete Disneys, der an seinem fünften Wochenende 1,08 Millionen Pfund einspielte und insgesamt 23,7 Millionen Pfund einnahm.Der große Kinostart in dieser Woche ist, in dem Harrison Ford ein letztes Mal die Peitsche schwingt. Disney bringt den Film, in dem auch Phoebe Waller-Bridge und Mads Mikkelsen mitspielen, an mehr als 300 Orten in die Kinos.