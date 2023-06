Lois und Clark stehen fest

Kino-News

Die Produzenten haben David Corenswet und Rachel Brosnahan gecastet.

DC Studios hat einen neuen Clark Kent und eine neue Lois Lane zum Ritter geschlagen. David Corenswet und Rachel Brosnahan werden die begehrten Rollen in James Gunnsspielen. Die neueste Verfilmung des kultigen Comic-Helden wird größtenteils eine Geschichte über den Ursprung am Arbeitsplatz sein, sagte Gunn, als er und sein Kollege Peter Safran von DC im Januar ihre Pläne für die Geschichte vorstellten. Corenswet, der in Ryan Murphys Netflix-Serie «Hollywood» bekannt wurde, wird den Nachwuchsreporter Kent bei der fiktiven Zeitung ‚The Daily Planet‘ spielen. Brosnahan wird seine Kollegin und Co-Hauptrolle spielen.Gunn führt bei dem Projekt nach seinem eigenen Drehbuch Regie, das auf der von Jerry Siegel und Joe Shuster geschaffenen Figur basiert.. Das Projekt soll am 11. Juli 2025 starten. "Es geht um Superman, der sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung in Einklang bringt", sagte Safran Anfang des Jahres, als er und Gunn einen langen Block geplanter DC-Filme und -Serien vorstellten. "Er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem American Way. Er ist Freundlichkeit in einer Welt, die Freundlichkeit für altmodisch hält."Brosnahan hat ein gut etabliertes Profil und einen Mantel voller goldener Auszeichnungen für ihre Arbeit an Amazons langlaufender Serie «The Marvelous Mrs. Maisel». Ihr Durchbruch gelang ihr in Netflix' «House of Cards». Kürzlich spielte sie an der Seite von Benedict Cumberbatch in Lionsgates «The Courier» und an der Seite von Christoph Waltz und Willem Dafoe in Walter Hills Western «Dead For a Dollar» aus dem Jahr 2022.