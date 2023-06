CBS Studios plant «Among Us»-Serie

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steckt «Infinity Train»-Schöpfer Owen Dennis.

Eine-Animationsserie ist bei den CBS Studios in Arbeit. Das Studio hat sich über CBS Eye Animation Productions mit Innersloth, dem unabhängigen Spielestudio hinter "Among Us", zusammengetan, um die Serie zu entwickeln. Owen Dennis wird im Rahmen seines Gesamtvertrags mit CBS Studios als Schöpfer und ausführender Produzent an dem Projekt arbeiten.Laut der offiziellen Beschreibung basiert die Serie auf der Prämisse des Spiels, nämlich: "Mitglieder Ihrer Crew wurden durch einen außerirdischen Gestaltwandler ersetzt, der Verwirrung stiften, das Schiff sabotieren und alle umbringen will. Bringen Sie den 'Impostor' zur Strecke oder werden Sie Opfer seiner mörderischen Pläne.Titmouse («Big Mouth», «Star Trek: Lower Decks») wird als Animationsstudio für die Serie fungieren. Neben Dennis werden auch Forest Willard, Marcus Bromander und Carl Neisser von Innersloth sowie Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio und Ben Kalina von Titmouse die Produktion übernehmen. Derzeit ist noch kein Sender oder Streamer bekannt, aber es heißt, dass diese Gespräche noch laufen. CBS Eye Animation Productions produziert in Zusammenarbeit mit Innersloth. Die Serie wird von The Animation Guild und nicht von der WGA abgedeckt.