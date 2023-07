RTL Living holt «Einfach gut: Donals Familienrezepte» nach Deutschland

TV-News

Donal Skehans zeigt Tipps um ein schnelles, einfaches Familiengericht zu kreieren.

In der zehnteiligen Koch-Reihezeigt der TV-Moderator und Food-Journalist Donal Skehan seine Lieblingsgerichte sowie nützliche Tipps und Tricks für den Alltag. RTL Living zeigt die Folgen ab dem 27. Juli als Deutschlandprämie und wird sie immer donnerstags in Doppelfolgen ausstrahlen. Auf RTL+ steht die gesamte Koch-Reihe ab dem 27. Juli zum Abruf bereit.Donal Skehan genießt es, sich aus dem Alltagstrott zurückzuziehen und zu entschleunigen. Obwohl diese Tage selten sind, liebt der irische TV-Moderator und Food-Journalist nichts mehr, als Zeit in der Küche zu verbringen, um Rezept-Klassiker seiner Kindheit zu kochen, wie Rinderhaxen-Lasagne, knuspriges Hähnchensandwich oder einen köstlichen Apfelkuchen mit gesalzenem Karamell, der sogenannte "Humble Crumble". Klassische Gerichte, auf die er immer wieder zurückgreift, um Trost und Sicherheit zu finden oder seine Familie zu beglücken.Das Ziel der Serie besteht darin einfache Rezepte zu vermitteln, denen nichts im Geschmack fehlt. Die gezeigten Gerichte passen perfekt für stressige Tage oder ein faules Wochenende. Donal zeigt zudem zeitsparende Tipps, mit denen alltägliche Lieblingsgerichte mit Leichtigkeit zuzubereiten sind.