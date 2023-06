Niederlande und Georgien ziehen kaum Zuschauer an

Quotennews

Mit der Partie zwischen Spanien und der Ukraine wurden zunächst keine Top-Werte verzeichnet. Die zweite Halbzeit aber blühte auf.

Die Hälfte der UEFA Under 21 Championship ist bereits gelaufen. In Rumänien und Georgien sind die ersten 16 von 31 Partien ausgetragen. Deutschland könnte am Mittwoch bereits in der Vorrunde rausfliegen. Doch am Dienstag ging es um 17.50 Uhr erst einmal mit der Partie Niederlande gegen Georgien los. Das Spiel aus Tiflis endete 1:1, somit ist die Niederlande rausgeflogen.Die erste Halbzeit erreichte 0,15 Millionen Fernsehzuschauer bei ProSieben Maxx , darunter waren 0,03 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile bewegten sich bei 1,1 und 1,2 Prozent. Die weiteren 45 Minuten sahen 0,21 Millionen Menschen, der Marktanteil wurde mit 1,1 Prozent beziffert. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,05 Millionen ein, das bedeutete einen Marktanteil von 1,4 Prozent.Schließlich musste Spanien gegen Ukraine (2:2) antreten, die beide das Achtelfinale erreichten. 0,19 Millionen Menschen waren ab 20.45 Uhr dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 0,8 Prozent. 0,04 Millionen junge Leute wurden verzeichnet, sodass ProSieben Maxx auf 0,8 Prozent kam. Die letzten 45 Minuten sicherten sich 0,33 Millionen und gute 1,6 Prozent, bei den Umworbenen fuhr man 0,12 Millionen ein, das bedeutete tolle 2,7 Prozent.Nach der Arbeit von Kommentator Florian Hauser übernahmen. Die drei Geschichten aus dem Jahr 1990 wollten sich 0,09, 0,04 und 0,03 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Die Fernsehstation aus Unterföhring sammelte 0,06, 0,03 und 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, sodass man auf einen Marktanteil von 2,1, 1,2 und 1,3 Prozent kam.