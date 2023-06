Netflix setzt 2024 auf «Die Liebeskümmerer»

TV-News

Von dem deutschen Netflix-Film gab es auf dem Filmfest München erste Bilder zu sehen.

Auf dem Filmfest München am 26.06. gab Netflix erste Eindrücke in die romantische Liebeskomödie, die im kommenden Jahr beim kalifornischen Streamingdienst debütierten soll. Die Produktion der UFA Fiction basiert lose auf dem erfolgreichen Ratgeber „Goodbye Herzschmerz“ von Elena-Katharina Sohn. Diese gründete nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten eine Agentur, «Die Liebeskümmerer», in der sie seither von Liebeskummer Gebeutelten Auswege aus dem emotionalen Elend aufzeigt. Die Verarbeitung sowohl ihrer eigenen Geschichte als auch der Geschichten ihrer Klienten wurde unter dem Namen „Anleitung zum wieder glücklich sein“ ein Bestseller.Produziert wird «Die Liebeskümmerer» von der UFA Fiction. Nataly Kudiabor fungiert als Produzentin. Franziska Giesinger und Leslie-Alina Schäfer sind als ausführende Produzentinnen tätig. Inszeniert wird der Film von der Regisseurin Shirel Peleg nach dem Drehbruch von Antonia Rothe-Liermann und Malte Welding. In den Hauptrollen spielten Rosalie Thomas als mitführende Agenturchefin und alleinerziehende Mutter Maria und Laurence Rupp als zynischer Journalist und unreifer Ladies‘ Boy Karl. In weiteren Rollen sind unter anderem Cora Trube, Jerry Hoffmann, Jakob Schreier, Denise M’Baye, Özgür Karadeniz, Charleen Deetz, Margarethe Tiesel, Paula Schramm, Arash Marandi, Maria Hofstätter, Timur Isik und Amélie Miloy zu sehen.Der Film zeichnet sich durch viel Dialogwitz aus und erzählt vom klassischen Dilemma in modernen Dating-Zeiten. Gedreht wurde der Film in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und soll im Frühjahr 2024 auf dem Streamingdienst Netflix abrufbar sein.