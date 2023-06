«Bella Italia» bestätigt grandiose Quoten

Quotennews

Das Camping-Format von RTLZWEI kratzte am Montag an der Marke der eine Million Zuschauer.

7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnetevor acht Tagen in der klassischen Zielgruppe und war damit hinter der ProSieben-Serie «Seattle Firefighters» erfolgreiches Privat-Programm in dieser Zuseherschaft. Am gestrigen Abend bestätigte das RTLZWEI-Format die Werte und generierte mit 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen grandiose 7,2 Prozent. Insgesamt schalteten das Camping-Format 0,94 Millionen Zuschauer ein, es stand ein Marktanteil von sehr guten 4,1 Prozent zu Buche.Im Anschluss setzte die Grünwalder TV-Station erneut auf die Wiederholung der Nachmittagssendung. Zwei „bunte Beetgeschichten“ behielten ab 22:15 Uhr 0,61 und 0,31 Millionen Zuschauer, darunter 0,17 und 0,09 Millionen Jüngere. Insgesamt kamen die einstündigen Folgen auf überdurchschnittliche 3,7 und 3,1 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe sorgten sie für ordentliche 4,8 und solide 3,8 Prozent.Um 17:00 Uhr startete die Reality-Soapin ihre vorerst letzte Sendewoche. Die elfte Folge wollten 0,10 Millionen Menschen nicht verpassen, dies hatte einen Marktanteil von mageren 0,9 Prozent zur Folge. In der Zielgruppe kam RTLZWEI auf 0,07 Millionen und 4,2 Prozent.war danach von 0,13 Millionen gefragt, die Markanteile lagen bei 0,8 respektive 3,7 Prozent. Die Hauptstadt-Soapwar bei 0,25 Millionen beliebt, die Quoten stiegen auf 1,2 und 4,0 Prozent.