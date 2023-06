«LOL: Last One Laughing» kommt nach Skandinavien

International

Der Amazon-Dienst hat zwölf neue Shows für die Region angekündigt.

Prime Video hat zwölf neue ungeschriebene Reality- und Unterhaltungsserien für die nordischen Länder angekündigt, darunter eine Adaption des Erfolgsformatsfür Dänemark und Norwegen. Der Streamer hat außerdem die schwedische Version von «LOL: Last One Laughing» für eine zweite Staffel verlängert. Alle nordischen Versionen von «LOL: Last One Laughing» werden in Schweden von Jarowskij in Schweden, Metronome in Dänemark und Nordisk Banijay in Norwegen gefilmt und produziert.Zu den neuen Prime-Video-Sendungen gehört auch die norwegische Doku-Reality-Serie, ein Blick hinter die Kulissen des Lebens der bekannten Influencerinnen Sophie Elise, Isabel Raad, Nora Haukland und Anniken Englund Jørgensen. «Girls of Oslo» wird von Salto Film produziert und startet diesen Herbst auf Prime Video in Norwegen.Zu den weiteren Titeln gehören, produziert von Nexiko, über das luxuriöse Leben von Bingo Rimér und Julia Franzén,, eine von ITV produzierte Abenteuershow über das beliebte schwedische Paar Mia und Jesper Parnevik, sowie die zweite Staffel von, in der mehrere einflussreiche Paare auf eine wilde Reise im ländlichen Thailand gehen. «Good Luck Guys» wird von Mastiff Norwegen, Mastiff Dänemark und Meter Schweden produziert. Prime Video, dessen Abonnement in Schweden 59 SEK pro Monat (rund fünf Euro) kostet, hat auch die Versteckte-Kamera-Showfür Schweden, Norwegen und Dänemark verlängert.