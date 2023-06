«DTM», «Special Olympics», «Tennis», «ELF» - der sportliche Sonntag

Quotennews

Aus sportlicher Sicht war am Sonntag für jeden etwas dabei.

Es lebe der Sport! Zumindest gab es bei verschiedensten Sendern gestern sportliche Inhalte, beginnen wir um 14 Uhr mit dem ZDF. Die Finaleder «Tennis ATP»-Tour zog im Zweiten 0,64 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil glänzte mit 6,4 Prozent nicht wirklich. Jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren mit 0,1 Millionen nicht wirklich viele vertreten, es ergaben sich 5,6 Prozent. Es folgten im Zweiten Berichte der «European Games», die in der Spitze 0,86 Millionen Zuschauer anzogen, hier waren bessere 8 Prozent möglich. Später am Tag blickte der Mainz-Sender dann noch auf die «Special Olympics World Games» - hier schauten 0,94 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil hielt sich so bei 8 Prozent.Bei ProSieben startete der Sport-Tag um 13 Uhr mit den Berichten von. Derzog um die Mittagszeit ordentliche 0,25 Millionen Zuschauer und die damit verbundenen 2,6 Prozent an. Später ging es bei der roten Sieben mitund derweiter. Das zweite Motorsport-Event kam auf deutlich bessere 0,43 Millionen Zuschauer, der Marktanteil steigerte sich auf 4,4 Prozent. Bei der klassischen Zielgruppe waren beide Event wenig gefragt. Der «Porsche Carrera Cup» kam auf 0,08 Millionen Zuseher, «Zandvoort» kam auf 0,07 Millionen.Bei Sat.1 sollte der sportliche Sonntag mitgegen 17:30 Uhr starten. Die Partiesollte in der Spitze gute 1,92 Millionen Zuschauer (2. Halbzeit) anziehen, der bessere Marktanteil ereignete sich jedoch schon in den ersten 45 Minuten, als mit 1,51 Millionen Zuschauern 11,1 Prozent des Marktes zusahen. Die Zielgruppe war mit 0,32 und 0,4 Millionen Umworbenen in beiden Hälften gleichermaßen stark. Es ergaben sich schlichtweg gute 13,2 und 12,3 Prozent.Den Abschluss macht ProSieben MAXX mitund erneut. Die Partiekämpfte sich gegen die Konkurrenz ab 13 Uhr auf bis zu 0,11 Millionen Zuschauer (3. Viertel), hiermit waren knappe 1,1 Prozent möglich. Die Zielgruppe hielt sich von «Football» an diesem Tag eher fern, 0,04 Millionen Umworbene ab dem dritten Viertel waren zunächst das Höchste der Gefühle, wenn auch 2,4 Prozent (3. Viertel) nicht schlecht sind. Weiter ging es um 16:30 Uhr mit der Partievor etwas schlechteren 0,09 Millionen Zuschauern. Mit der konstant bleibenden Reichweite ging die Quote auf bis zu 0,5 Prozent (4. Viertel) herunter. Die Zielgruppe konnte ebenfalls nicht zulegen und strandete so bei 0,03 Millionen Werberelevanten und 1 Prozent Marktanteil.Also musste es doch noch König Fußball retten. Am Abend ab 21:45 Uhr zeigte der Spartensender die zweite Partie der «U21 EM» mit «Norwegen - Frankreich». Es schauten deutlich schönere 0,16 und 0,22 Millionen zu, der Marktanteil war am Abend jedoch mit 0,7 und 1,1 Prozent nicht wirklich erfolgreich. Die Zielgruppe bliebt weiterhin fern, mit 0,03 und 0,04 Millionen Umworbenen kamen schlussendlich 0,7 und 0,9 Prozent am entsprechenden Markt zusammen.