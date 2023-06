Neue Produzenten bei «The Bachelorette»

US-Fernsehen

Der Serienschöpfer ist noch nicht einmal mehr mit seiner Produktionsfirma dabei.

startete am Montagabend in ihre 20. Staffel und war damit die erste Staffel, die ohne den Schöpfer der Serie, Mike Fleiss, ausgestrahlt wurde – außer, dass Fleiss' Name im Abspann noch auftauchte. Während des Abspanns am Ende der Folge erschien als allerletzter Name der von Fleiss, begleitet von den Worten "created by". Im Gegensatz zu früheren Staffeln wurde Fleiss nicht als "ausführender Produzent" genannt, und seine Produktionsfirma, Next Entertainment, wurde nicht aufgeführt. In früheren Staffeln stand Fleiss' Name an erster und nicht an letzter Stelle im Abspann.Fleiss hat sich Anfang des Jahres von seiner eigenen Show getrennt. Damals wurde kein Grund für seinen Ausstieg genannt, aber mehrere Quellen berichteten, dass eine Untersuchung der Personalabteilung wegen des Vorwurfs der Rassendiskriminierung und des Mobbings zum Ausstieg des Schöpfers führte. Eine Handvoll Personen, die mit der Situation vertraut waren, sagten, dass sich eine Reihe von Mitarbeitern über Fleiss beschwert hatten, was zu einer gründlichen Untersuchung durch eine externe Partei führte, die herausfand, dass sich Mitarbeiter über Fleiss' Verhalten und seinen Widerstand gegen eine größere Vielfalt im Franchise beschwerten.Ab der neuen Staffel von «The Bachelorette» wird die Serie von den Showrunnern Claire Freeland, Jason Ehrlich und Bennett Graebner geleitet, die gemeinsam Fleiss ersetzt haben. In der 20. Staffel übernimmt Charity Lawson die Hauptrolle und ist damit die vierte schwarze Frau, die die Dating-Show leitet.