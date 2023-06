«Walker»: Reboot-Serie feiert Deutschlandpremiere bei RTL+

TV-News

Die Neuauflage von «Walker, Texas Ranger» kommt zweieinhalb Jahre nach der US-Premiere nach Deutschland und debütiert im Streamingbereich.

Drei Staffeln hat CBS Studios inzwischen vom «Walker, Texas Ranger»-Rebothergestellt und wurde vom kleinen US-Network The CW bereits mit dem Produktionsauftrag für Runde vier bedacht. Von der 56 Folgen umfassenden Serie fehlt im deutschen Fernsehen, das sich bekanntlich in einem inzwischen abebbenden Nostalgie-Wahn befindet, jede Spur. Nun hat aber der Streamingdienst RTL+ zugeschlagen und wird die Neuauflage der 90er-Jahre-Action-Serie ab dem 24. Juli auf der Plattform verfügbar machen. Dabei handelt es sich zunächst um die 18-teilige erste Staffel, die ihre Deutschlandpremiere feiert.Die Rolle von Chuck Norris als Ranger Cordell Walker übernimmt darin Jared Padalecki, der nach einem zweijährigen Undercover-Einsatz nicht in sein gewohntes Zuhause zurückkehrt. Entfremdet von seinen Kindern Stella (Violet Brinson) und August (Kale Culley) und frisch verwitwet hat er Mühe, sich im Alltagsdienst der Ranger wiedereinzugliedern. Dabei muss er sich an seine neue Kollegin Micki (Lindsey Morgan) gewöhnen, während er versucht die Umstände des Todes seiner Frau zu klären.Zu den weiteren Darstellern zählen unter anderem Mitch Pileggi, Keegan Allen, Molly Hagan, Coby Bell, Jeff Pierre und Odette Annable. Hauptdarsteller Jared Padalecki fungiert neben Serienschöpferin Anna Fricke auch als Executive Producer. Weitere ausführende Produzenten sind Dan Lin, Lindsey Liberatore und Jessica Yu. John K. Patterson ist Produzent.