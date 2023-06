«Der Doktor und das liebe Vieh» wird fortgesetzt

England

Im Herbst sollen neuen Geschichten von «All Creatures Great and Small» ausgestrahlt werden.

Channel 5, Playground («Wolf Hall») und auf PBS geben die Besetzung des beliebten Dramasbekannt, das in Zusammenarbeit mit All3Media International als globalem Partner für die vierte Staffel produziert wird. In Deutschland ist die Fernsehserie unter dem Titel «Der Doktor und das liebe Vieh» bei Sky, Das Erste und WDR zu sehen.Basierend auf der beliebten Geschichtensammlung des Bestsellerautors James Herriot kehrt die von der Kritik gefeierte Adaption für eine vierte Staffel mit zeitlosen und herzerwärmenden Geschichten in die wunderschönen Yorkshire Dales zurück. Die Serie spielt im Jahr 1940, als Churchill sein Amt antritt und Europa ernsthaft bedroht ist. Die sechs neuen Episoden sowie ein Weihnachtsspecial werden im Herbst auf Channel 5 ausgestrahlt. In den USA wird PBS die vierte Staffel Anfang 2024 ausstrahlen.In der vierten Staffel wird Nicholas Ralph («Prey for the Devil») seine Rolle als junger Landtierarzt James Herriot wieder aufnehmen, der inzwischen glücklich mit Helen Herriot verheiratet ist, die von Rachel Shenton («White Gold») gespielt wird. Samuel West («Slow Horses») kehrt als James' kapriziöser und unberechenbarer Mentor Siegfried Farnon zurück, während Anna Madeley («Patrick Melrose») weiterhin Mrs. Hall, die Matriarchin von Skeldale House, spielt. Patricia Hodge («A Very English Scandal») ist ebenfalls wieder in ihrer Rolle als die wunderbar exzentrische Mrs. Pumphrey zu sehen, zusammen mit ihrem geliebten verwöhnten Pekinesen Tricki. Die Dreharbeiten finden aktuell in Yorkshire statt.Sir Colin Callender CBE, Executive Producer und CEO von Playground, sagte: "Wir sind begeistert, dass wir für eine vierte Staffel voller Familie, Gemeinschaft und natürlich tierischem Schabernack in die herrlichen Yorkshire Dales zurückkehren. Unsere wundervollen Darsteller und Mitarbeiter freuen sich, wieder zurückzukehren, um mehr von James Herriots fröhlichen und lebensbejahenden Geschichten zu adaptieren."Paul Testar, Commissioning Editor, Drama, Channel 5 und Paramount+, sagte: "«All Creatures Great and Small» ist einer der Höhepunkte unseres Jahres und wir freuen uns darauf, diesen Herbst in die herrlichen Yorkshire Dales zurückzukehren. Wir können es kaum erwarten, einige Neuzugänge in unserer Starbesetzung für Staffel 4 zu begrüßen. Louise Pedersen, CEO von All3Media International, kommentierte: "Über drei Staffeln hinweg hat «All Creatures Great and Small» ein herzerwärmendes, eskapistisches Programm geboten, das die Zuschauer begeistert hat und zu einem festen Fan-Favoriten auf der ganzen Welt geworden ist, und jetzt, da die wunderbare Serie von Playground in ihre vierte Staffel geht, freue ich mich, die Marke weltweit weiter auszubauen."