Quotencheck

In diesem Jahr wurde die zehnte Staffel des Formates ausgestrahlt. Die Werte waren erneut gut.

Der Fernsehsender VOX startete am Sonntag, den 16. April, um 18.10 Uhr in die zehnte Staffel von «Einmal Camping, immer Camping». In der ersten Episode fuhren Alex und Michel in die Eifel, drei Wochen Familienurlaub im Sommer standen auf dem Programm. Dennis und Frank fuhren nach Rügen und wollten dort unter anderem tauchen. 1,31 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten den Auftakt, der 6,4 Prozent Marktanteil holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 0,35 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent.Sieben Tage später schalteten 1,12 Millionen Menschen ein. In der zweiten Geschichte waren Alex und Michel in Kroatien unterwegs, Dennis und Frank waren Kite-Surfen auf Rügen. Bei Adi & Becci wurde Boot gefahren, das sorgte für 6,1 Prozent Marktanteil. Unter den Zusehenden befanden sich 0,28 Millionen Umworbene, die zu 7,9 Prozent Marktanteil führten.In der dritten Geschichte weilten Alex und Michel immer noch in Kroatien, allerdings bestaunte man nun Yachten und verschiedene U-Boote. Ralle & Conny fuhren in die Niederlande. Ralle mochte das Land schon seit Jahren, in den 80er Jahren war er fast jedes Wochenende da. Die Geschichten unterhielten 0,97 Millionen Zuschauer und sorgten für 6,7 Prozent. Am 30. April fuhr VOX 0,31 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf einen sagenhaften Marktanteil von 11,9 Prozent Marktanteil kam.Die vierte Folge, die am 7. Mai ausgestrahlt wurde, unterhielt 1,15 Millionen Menschen. 6,3 Prozent der Zuschauer sahen, wie Bianca und Jan in der Toskana von Pisa bis an Meer fuhren. Bei den Werberelevanten war der Trip von Enno und Katja gefragt, die nach Dänemark fuhren. Die einstündige Fernsehsendung sicherte sich 0,31 Millionen Zuschauer und fuhr 8,4 Prozent Marktanteil ein.Am 14. Mai sicherte sich die fünfte Geschichte 1,05 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 6,4 Prozent. Wie Jana und Marius Gouda in Amsterdam aßen, sahen 0,28 Millionen junge Menschen, die einen Marktanteil von 9,1 Prozent mitbrachten. Das Staffelfinale, das am 21. Mai lief, unterhielt noch 0,88 Millionen Zuschauer und sorgte für 5,6 Prozent. Mit 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatte man 7,7 Prozent Marktanteil.Die zehnte «Einmal Camping, immer Camping»-Staffel lockte im Durchschnitt 1,08 Millionen Menschen zu VOX , die Fernsehstation kann sich über einen Marktanteil von 6,3 Prozent freuen. Bei den jungen Fernsehzuschauern ergatterte man 0,30 Millionen, sodass man über neun Prozent erreichte.