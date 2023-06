«Queen of the Universe» wechselt zu WOW

England

Graham Norton bleibt der Sendung erhalten. Die zweite Staffel läuft nicht mehr bei Paramount+.

Nach ihrem Start auf Paramount+ wirddort nicht weitergehen. Die zweite Staffel von der Show auf der Streaming-Plattform WOW Presents Plus als Box-Set erscheinen. Die von den «RuPaul's Drag Race»-Produzenten World of Wonder produzierte und von BAFTA-Preisträger Graham Norton moderierte Serie im Stil der Eurovision lässt Länder mit ihren Top-Drag-Queens gegeneinander antreten, um ihre echten Gesangsstimmen zu testen.Zur Besetzung der zweiten «Queen of the Universe»-Staffel gehören Aura Eternal (Italien), Chloe V (Brasilien), Jazell Royale (USA), Love Masisi (Niederlande), Maxie (Philippinen), Militia Scunt (USA), Miss Sistrata (Israel), Taiga Brava (Mexiko), Trevor Ashley (Australien) und Viola (Großbritannien). "Wir wissen, dass das WOW Presents Plus-Publikum diesen Neuzugang auf der Plattform mit offenen Armen empfangen wird. Wir können es kaum erwarten, diese wilden und unglaublich talentierten Königinnen aus aller Welt in unsere erweiterte Familie aufzunehmen", so die World of Wonder-Mitbegründer Fenton Bailey und Randy Barbato. "Wir sind immer stolz darauf, neue Talente zu fördern und zu präsentieren, und die zweite Staffel von «Queen of the Universe» wird in ihrem neuen Zuhause in fabelhafter Gesellschaft sein, neben der ersten Staffel der Show, all unseren internationalen Versionen von «Drag Race» und allem anderen, was WOW ist."WOW Presents Plus ist die eigene Streaming-Plattform von World of Wonder, die darauf abzielt, den Underground in den Mainstream zu bringen. Der Moderator Graham Norton bleibt der Sendung erhalten, bekommt aber auch bei ITV eine weitere Show. Dort moderiert er die achtteilige Neuauflage von «Wheel of Fortune». Norton sagte: "Ich freue mich riesig, eine so kultige amerikanische Show einem neuen britischen Publikum zu präsentieren. Mein allererster Fernsehjob war eine Spielshow auf ITV, so dass sich hier ein Kreis schließt. Man könnte es sogar ein Rad nennen.