Sat.1 und ProSieben haben mit Show-Wiederholungen zu kämpfen

Quotennews

Alte Ausgaben von «Kühlschrank öffne dich» sowie «Schlag den Star» lockten weniger Zuschauer auf die Sender als erhofft.



Wie bereits in der Woche zuvor setzte Sat.1 wieder auf alte Folgen der Kochshow. Hier bilden Alexander Reder und die «The Taste»-Finalistin Hanna Reder ein Team und versuchen aus dem Kühlschrank verschiedener Haushalte leckere Kreationen zu zaubern. Diesmal traten sie gegen Ali Güngörmüş und Richard Rauch an. Direkt im Anschluss folgte eine weiter Folge gegen Lisa Angermann und Robin Pietsch.In der Vorwoche war die Wiederholung bei 0,66 Millionen Fernsehenden auf mäßige 3,3 Prozent Marktanteil gekommen. Die 0,26 Millionen Jüngeren hatten zumindest solide 6,0 Prozent erzielt. Mit 0,64 Millionen Interessenten sowie mauen 3,0 Prozent Marktanteil startete man gestern auf einem ähnlichen Niveau. Die 0,27 Millionen Umworbenen schoben sich sogar über den Senderschnitt auf gute 6,5 Prozent Marktanteil. Mit der zweiten Folge ab 22.40 Uhr verkleinerte sich das Publikum jedoch auf 0,28 Millionen Menschen und die Sehbeteiligung sank auf niedrige 2,6 Prozent. Bei den 0,07 Millionen Werberelevanten wurden nun ausbaufähige 3,2 Prozent Marktanteil verbucht.ProSieben wiederholte hingegen ein-Duell aus dem Vorjahr, bei welchem DJ Bobo auf Joachim Llambi traf. Über den Abend hinweg verfolgten das Programm im Schnitt 0,46 Millionen Neugierige, was zu einer passablen Quote von 2,7 Prozent führte. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam man hingegen nicht über magere 4,8 Prozent Marktanteil hinaus.