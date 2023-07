Bravo arbeitet am «Vanderpump Rules»-Spin-off

US-Fernsehen

Der Fernsehsender möchte eine Sendung rund um Jax Taylor, Brittany Cartwright und Kristen Doute drehen.

Ein-Spin-off, das sich um Jax Taylor, Brittany Cartwright und Kristen Doute dreht – die alle 2020 aus der Flaggschiff-Show gefeuert wurden – ist bei Bravo in Arbeit. Die Show, die das Leben der Gruppe und ihres Freundeskreises im San Fernando Valley verfolgen soll, befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung. Keiner der Hauptdarsteller hat bisher unterschrieben, aber die neue Serie geht auf einen Vorschlag des «Vanderpump Rules»-Produzenten Alex Baskin zurück.Da die Produktion von Staffel elf der #Scandoval-getriebenen «Vanderpump Rules»-Mutterserie kürzlich begann, scheint diese neue Serie die Frage zu verneinen, ob Taylor und Doute, die ursprünglichen Darsteller der Serie, zurückkehren werden. Stattdessen werden die drei zusammen mit neuen Darstellern ihre eigene Serie bekommen. Stassi Schroeder, die ebenfalls 2020 aus «Vanderpump Rules» rausgeschmissen wurde, wird nicht Teil des Spin-offs sein.Taylor und Cartwright, die verheiratet sind und einen Sohn haben, sind zusammen mit Doute in letzter Zeit als Experten für den #Scandoval, den Betrugsskandal bei «Vanderpump Rules», ins Rampenlicht zurückgekehrt. Alle drei haben ihr Fachwissen über Tom Sandoval und seine Ex-Partnerin Ariana Madix, das Paar im Zentrum des Skandals, und Raquel Leviss, mit der Sandoval eine siebenmonatige Affäre hatte, die zur Trennung von Madix führte, zur Verfügung gestellt.