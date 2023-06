ProSieben nimmt «Die Goldbergs» ins Programm

TV-News

Dafür fliegt «Young Sheldon» aus dem Nachmittagsprogramm. Die Ausstrahlung von «Die Goldbergs» ist aber nichts für Serien-Anfänger, denn sie beginnt in weit fortgeschrittenem Stadium.

ProSieben wird künftig aufim Tagesprogramm verzichten. Das kündigte der Unterföhringer Sender ein Jahr nach der Einführung der Serie auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr an, am 18. Juli wird der «The Big Bang Theory»-Ableger vorerst zum letzten Mal gesendet, dann endet die fünfte Staffel mit der Episode „Ein Pubertätspickel und die Zukunft“, die am Folgetag um 14:40 Uhr wiederholt wird. Den Platz von Sheldon Cooper übernimmt ab Mittwoch, 19. Juli, die Sitcom, die bislang vor allem bei Sky und dem Disney Channel beheimatet war, die insgesamt zehn Staffel umfasst. In den USA endete die Serie in diesem Jahr nach über 200 Episoden.ProSieben wird die Serie von Schöpfer Adam F. Goldberg allerdings nicht von Beginn an zeigen, sondern beginnt mit der Free-TV-Premiere der achten Staffel, die rund ein halbes Jahr nach dem US-Start im Mai 2021 bei Sky One Deutschlandpremiere feierte. Die Goldbergs sind eine scheinbar typisch amerikanische Familie der 80er Jahre: Vater Murray (Jeff Garlin) sitzt lieber mit Fastfood vor dem Fernseher als Sport zu treiben. Tochter Erica (Hayley Orrantia) steckt mitten in der Pubertät, während ihr Bruder Barry (Troy Gentile) mit Wutanfällen zu kämpfen hat. Die resolute Mutter Beverly (Wendi McLendon-Covey) versucht, die Rasselbande unter Kontrolle zu bringen – und Nesthäkchen Adam (Sean Giambrone) hält den alltäglichen Familienwahnsinn mit der Kamera fest.Darüber hinaus hat ProSieben für die 29. Kalenderwoche weitere Free-TV-Premieren in der Primetime angekündigt. Am Sonntag, 16. Juli, und Mittwoch, 19. Juli, kommt es jeweils um 20:15 Uhr zur erstmaligen Ausstrahlung von(Sonntag) und. Damit ändert ProSieben am Mittwoch seine Strategie und verzichtet auf Show-Wiederholungen von «Schlag den Star» und zeigt stattdessen Filmware. Auch am Samstag, 15. Juli, präsentiert man Neuware. Um 20:15 Uhr startet die dreiteilige vierte Staffel der Clipshowmit der Folge über das eher wenig zeitgemäße Thema „Typisch Mann, typisch Frau“. Im Anschluss wiederholt man die dritte Staffel.