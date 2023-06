Sport1 enthüllt Führungspersonal

Köpfe

Die Co-CEOs Matthias Kirschenhoder und Robin Seckler benennen die Führungskräfte der fünf Profit Center.

Die Sport1 Medien AG hat sein Führungspersonal für die fünf neu geschaffenen Profit Centern benannt. Die Profit Center News, Entertain und Pay-TV bilden dabei den Bereich Core Biz, der die etablierten TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Kanäle von Sport1 umfasst. Das Profit Center New Biz ist auf die Etablierung neuer Geschäftsfelder auf Basis der reichweitenstarken Sport1-Plattformen fokussiert. Der Bereich Plazamedia steht mit der Plazamedia GmbH für TV-Produktions- und digitale Content-Lösungen für sämtliche Medienkanäle. Das Ziel der Neuaufstellung durch die fünf Profit-Center sei, den Medienkonzern agiler und schlagkräftiger zu machen.Tim Schnabel und Julian Frost führen das Profit Center News, das sich mit den Online-, Mobile- und Social-Media-Angeboten auseinandersetzt. Schnabel ist dabei parallel für die strategische Weiterentwicklung und Digitaltransformation im Core Biz verantwortlich. Christian Madlindl ist für den Free-TV Sender Sport1 und den HbbTV-, OTT-& IPTV-Angeboten im Profit Center Entertain zuständig. Daneben fungiert er als neuer Geschäftsführer der Magic Sports Media GmbH, dem iGaming Vermarkter der Sport1 Medien Gruppe. Pay-TV mit den Bezahlsendern Sport1+ und eSports1 wird von Andreas Gerhardt geführt. Dieser ist auch weiterhin für den Bereich Distribution und Regulierung verantwortlich. Das Profit-Center New Biz sowie Media for Equity als auch das Consulting Unternehmen Leitmotif wird von Matthias Reichert geführt. Alle genannten Verantwortlichen sind als Mitglieder in der Geschäftsleitung tätig. Daneben wird Plazamedia mit der Plazamedia GmbH als Production- und Content-Solutions-Provider vom Vorsitzenden der Geschäftsführung Jens Friedrichs sowie Hardy Steinweg als Mitglied der Geschäftsleitung geführt.„Wir freuen uns, dass wir für unsere fünf Geschäftsbereiche erstklassige Führungskräfte gefunden haben – und das aus den eigenen Reihen. Diese erfolgreiche Besetzung belegt, dass wir über hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter verfügen. Mit unserem starken Team fühlen wir uns bestens gerüstet, um die geplante Neuaufstellung unseres Medienkonzerns erfolgreich umzusetzen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!“, so Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler, Co-CEOs der Sport1 Medien AG, in einem gemeinsamen Statement.