RTL Passion setzt im Herbst auf K-Dramen

TV-News

Die koreanischen Liebesdramen «Doctors – Liebe unter dem Messer» sowie «Summer Strike» werden noch dieses Jahr auf dem Pay-TV Sender ausgestrahlt.

RTL Passion startet im September die koranischen Liebesdramenund im weiteren Verlauf des Jahres. Damit gibt RTL Passion als erster TV-Sender in Deutschland, den weltweit populären K-Dramen eine Heimat. Bereits heute bietet RTL Passion exklusive Deutschlandprämieren von erstklassigen Bollywood-Filme, Soaps, Dating-Shows sowie Spitzenserien aus aller Welt.Ab dem 2. September zeigt der Pay-TV-Sender immer samstags um 20:15 Uhr «Doctors – Liebe unter dem Messer». Die Serie umfasst 20 Folgen und steht auch auf RTL+ zum Abruf bereit. Inhaltlich handelt sie von der rebellischen Außenseiterin Yoo Hye-jung, gespielt von Park Shin-hye, die sich auf dem Weg zur Ärztin ihren Dämonen stellen muss. Hye-jungs Leben ändert sich für immer, als sie auf den charmanten Arzt Hong Ji-hong, gespielt von Kim Rae-won, trifft. Es entwickelt sich eine zarte Liebe zwischen Mentor und Mentee.Daran schließt sich das zwölfteilige Liebesdrama «Summer Strike» an, für das es aber noch keinen konkreten Sendetermin gibt. Die Serie dreht sich um Lee Yeo-reum, verkörpert von Kim Seol-hyun, die des Großstadtlebens überdrüssig ist und an einen abgelegenen Ort reist. Hier trifft die Aussteigerin auf den Bibliothekar Ahn Dae-beom, gespielt von Yim Si-wan, der ebenfalls eine Alternative im Leben sucht.