Sky zieht sich aus dem Seriengeschäft zurück

Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ wird die gesamte Abteilung aufgelöst. Projekte in Produktion sollen noch fertig gestellt werden.

Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj teilte seinen Mitarbeitern am Donnerstagmorgen mit, dass der deutschsprachige Ableger künftig keine Serien mehr produzieren werde. Derzeit befinden sich Formate wie das Endzeitdrama «Helgoland 513» und eine vierte Staffel von «Das Boot» in Produktion. Die gravierendste Änderung ist der Wegfall einer fünften Staffel von «Babylon Berlin». Das Drama könnte jedoch durch internationale Verkäufe und die ARD gerettet werden.Der Sender hatte auch einige Serien in Entwicklung, darunter eine Neuinterpretation von Mary Shelleys «Frankenstein» und das Drama «Huntsville AL» über deutsche Nazi-Ingenieure, die nach dem Krieg für ein Geheimprojekt in Alabama rekrutiert wurden. Diese Formate werden wahrscheinlich nicht weiterentwickelt. Das Branchenblatt „Variety“ berichtete, dass Produktionen in Großbritannien und Italien nicht betroffen seien. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass zukünftige Projekte von der englischen Firma Sky betreut werden. Ein Beispiel wäre das Science-Fiction-Drama «The Lazarus Project», das Marco Kreuzpaintner auf der Insel realisieren konnte."Variety" vermutet, dass die Entscheidung für Drehbücher auf die steigenden Preise für Drehbücher in der aktuellen Wirtschaftslage zurückzuführen ist. Wie Raj in seinem Memo erklärt, "sind die Kosten für die Produktion von Drehbuchinhalten weiter gestiegen, teilweise aufgrund des Aufkommens unzähliger neuer Streaming-Anbieter, was es für Drama-Serien schwieriger macht, sich zu behaupten". Laut des Branchenblattes soll die Einstellung nicht mit einem möglichen Verkauf zusammen hängen.„Da wir uns weiterhin auf den Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts in der DACH-Region konzentrieren, müssen wir schwierige Entscheidungen darüber treffen, wo wir unsere Investitionen einsetzen, um sicherzustellen, dass wir dem Unternehmen und unseren Kunden einen Mehrwert bieten“, sagte CEO Raj. „Aus diesem Grund haben wir heute die Entscheidung getroffen, die Produktion neuer Sky Originals ab 2024 einzustellen. Wir verpflichten uns, die derzeit in Produktion befindlichen Projekte fertigzustellen.“