Moritz geht anschaffen

Soap-Check

Großes Drama bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Yvonne findet das dunkle Geheimnis von Moritz heraus.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Tina macht Lea eine klare Ansage. Wird die Ex-Geliebte als Reaktion ihre Affäre mit dem Pfarrer in Lansing publik machen? Katharina muss sich entscheiden, ob Monika oder Patrick die Taufpaten von Lenz werden sollen. Doro nutzt ihre Chance im Kiosk und legt sich charmant ins Zeug. Aber kann sie Gerstl und Margot von ihren Fähigkeiten wirklich überzeugen?Nadine zieht Ronjas Ärger auf sich. Einer Aussprache zwischen Mutter und Tochter stellt sich ausgerechnet Sina in den Weg. Britta und Easy bekommen die Karrierechance ihres Lebens. Brittas Vorfreude wird jedoch von einer unerwarteten Gegenspielerin gebremst. Paco und Jakob finden eine Spur zu Anne. Diese ist die Einzige, die Stella entlasten könnte. Kurz vor dem Ziel begeht Paco aber einen folgenschweren Fehler.Ben geht nach Kims harter Ansage im Streit mit ihr auseinander. Das hat allerdings ungeahnte Folgen. Maximilian bemüht sich vergeblich, an Nathalie heranzukommen, denn seine Pläne werden von Chiara durchkreuzt.Yvonne kann nicht fassen, dass Moritz sich für Sex bezahlen lässt. Wird sie trotzdem weiterhin für ihn da sein? Jessica bemüht sich, in der WG an Akzeptanz zu gewinnen. Doch Nihat macht es ihr schwer und gerät mit Jessica aneinander. Als sich ihm die Chance bietet, ihr eins auszuwischen, nimmt er sie ohne zu zögern wahr.Als Paula im Café arbeitet, kommen zwei Typen aus ihrer Schule herein. Sie machen sich wegen des Strip-Videos, das vor einiger Zeit die Runde gemacht hat, über sie lustig. Als die Sprüche immer anzüglicher werden, wirft Kenan die beiden kurzerhand raus. Sein Sohn Mesut gibt ihnen noch eine ganz klare Ansage mit auf den Weg: Wenn er irgendwann noch mal mitbekommt, dass sie seine Stiefschwester mobben, dann wird er sie fertig machen! Paula ist dankbar für die Sicherheit und den Zusammenhalt, den Kenan und Mesut sie spüren lassen.Bruno erfährt, dass Jonas‘ Auto kaputt ist, und bietet ihm sofort Hilfe bei der Reparatur an. Mit dieser Geste hofft er, sich seinem Sohn wieder anzunähern. Doch Jonas lässt seinen Vater kalt abblitzen. Das bekommt auch Brunos Affäre Linda mit, die Bruno zu seiner Beziehung zu seinem Sohn löchert, was dieser genervt abblockt. Bei einem Treffen mit Marco schöpft Bruno jedoch Hoffnung. Er könnte in der Gunst seines Sohnes steigen – wenn er ihm denn die Reparaturkosten bezahlt. Doch Jonas lehnt Brunos Geld ab und wirft ihm sogar vor, ihn kaufen zu wollen. Als Linda das mitbekommt, schaltet sie sich wütend in den Vater-Sohn-Konflikt ein. Bruno ist an seinem wunden Punkt getroffen und wirft Linda vor, sich übergriffig in seine Familienangelegenheiten einzumischen. Überfordert schmeißt er sie aus der WG. Das lässt Linda nicht auf sich sitzen und erinnert Bruno im Streit daran, dass sie ihn wegen der Geldwäsche in der Hand hat. Notgedrungen zahlt Bruno Linda ein Schweigegeld, damit sie aus seinem Leben verschwindet.