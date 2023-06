Ted Sarandos nennt koreanische Serien unvorhersehbar

Vermischtes

Der Netflix-Chef teilte mit, dass man auch weiterhin mehr Geld in den südkoreanischen Markt stecken werde.

Das südkoreanische Fernsehen hat mehr zu bieten als eine zweite Staffel von «Squid Game» und Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix , hat ein neues Licht darauf geworfen, was die "koreanische Welle" eines groß angelegten Engagements würdig macht. Nach einem Treffen mit dem führenden Regisseur Park Chan-wook («Oldboy» und die kommende Serie «War and Revolt») und 100 Filmstudenten am Vortag hielt Sarandos am Mittwoch ein öffentliches Forum im Four Seasons Hotel in Seoul über die Zukunft koreanischer Inhalte ab."[Koreanische Inhalte] sind oft unvorhersehbar und überraschen das amerikanische Publikum", sagte Sarandos auf der Veranstaltung. "Ich finde es großartig zu sehen, wie sich die Bereiche Film, ungeschriebener Text und Serien entsprechend den Interessen unseres koreanischen Publikums entwickeln. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Rolle in der koreanischen Industrie von einem Lizenzgeber und Koproduzenten zu einem Auftraggeber und Produzenten einer großen Zahl von Originalfilmen ausgebaut, darunter die jüngsten Hits «The Glory» und «All of Us Are Dead».Netflix arbeitet mit der koreanischen Video Promotion Association zusammen, um jungen Filmschaffenden zu helfen, Erfahrungen in der Produktionsbranche zu sammeln. Sarandos' Agenda in Korea sieht auch Treffen mit Studenten, potenziellen Drehbuchautoren und Nachwuchsregisseuren vor. Er sagte voraus, dass zwischen 2022 und 2025 ein Fünftel der koreanischen Netflix-Titel von einem Erstlingsregisseur oder -autor stammen wird.