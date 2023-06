Die «akte.» kehrt mit wenig Zuschauern zurück

Quotennews

Der Sat.1-Urlaubscheck machte in diesem Jahr beim Thema Schnäppchenziele Halt.

Im vergangenen Jahr strahlte der Fernsehsender Sat.1 mehrere Specials zum Thema Urlaub aus. Mitte Juni erreichte man 0,84 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil bei den Umworbenen von 6,7 Prozent. Zum Auftakt der diesjährigen Staffel vonmit dem Thema „Der Urlaubscheck“ beschäftigte sich mit dem Thema Schnäppchenziele.Matthias Killing, Christian Wackert, Madeleine Wehle, Anastasia Zampounidis, Alf Porada und Claudia von Brauchitsch wirkten vor der Kamera mit. Für die Sendung besuchte das Team unter anderem den größten Campingplatz Europas, der außerhalb von Venedig liegt. Außerdem teste man malerische Strände in Griechenland und das Essen in Ägypten. Zwischen 20.15 und 22.25 Uhr schalteten 0,74 Millionen Menschen ein und verhalfen dem Sender zu 3,3 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen verzeichnete Sat.1 0,33 Millionen und konnte sich über gute 7,3 Prozent Marktanteil freuen.Im Anschluss war Matthias Killing live mitauf Sendung. Die Rückkehr beschäftigte sich mit den Thema Reisen. 0,52 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren blieben bis 23.35 Uhr auf, sodass Sat.1 einen Marktanteil von 3,5 Prozent verzeichnete. In der Zielgruppe wurden 0,24 Millionen ausgewiesen, der Marktanteil lag aber bei guten 7,5 Prozent. Das Comeback war zwar erfolgreich, aber wirklich hoch waren die Reichweiten nicht.ging dem Thema „Auktionen – Schnäppchen oder Verlockung?“ nach und hatte noch 0,33 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,12 Millionen Menschen erfasst, die für 5,8 Prozent Marktanteil standen. Schließlich wurde dasnoch bis 02.20 Uhr wiederholt, das 0,12 Millionen Menschen sahen. Mit 0,05 Millionen aus der Zielgruppe sicherte man sich 4,8 Prozent.